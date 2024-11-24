Артем Пивоваров і Макс Барських оголосили про дует

Співаки назвали дату прем'єри дуету

Відомі українські співаки Макс Барських та Артем Пивоваров анонсували дуетну пісню на вірші поета Володимира Сосюри «Так ніхто не кохав». Прем’єра відбудеться 28 листопада. Про це музиканти повідомили на своїх сторінках в соціальних мережах.

«Пісню «Так ніхто не кохав» я написав ще до запуску мого культурного проєкту «Твої вірші, мої ноти». Вона мала безліч інтерпретацій та чекала свого часу і того артиста, з яким вона зазвучала б органічно», – сказав Артем Пивоваров.

Макс Барських зауважив, що з радістю прийняв пропозицію Артема Пивоварова щодо спільного дуету.

«Так ніхто не кохав» – інтимна лірика, яка вважається вершиною поетичної творчості Володимира Сосюри. Поет присвятив вірш своїй першій дружині Вірі, з якою познайомився у 1922 році. Поезія була надрукована у 1924 з присвятою, а в подальших публікаціях – ​уже без неї. Причиною, очевидно, є те, що родина розпалася. Поет не міг пробачити дружині шовіністичних поглядів, те, що вона розмовляла лише російською.

«Мені дуже імпонує проєкт Артема «Твої вірші, мої ноти». Тому, я з радістю прийняв запрошення створити щось вагоме і пронизливе разом, що і є творчістю. Вважаю, що поезія Сосюри, яка лежить в основі нашої пісні, обіймає кожного українця, вона є в нашому ДНК. А вірш «Так ніхто не кохав» сьогодні має звучати піснею, як присвята сучасним українським жінкам», – зазначив співак.

Нагадаємо, 14 серпня в Києві відбувся кінопоказ фільму-концерту Макса Барського під назвою «Зорепад». Феєричний кінопоказ, що проходив у Києві, зібрав багато шанувальників творчості Макса Барських. Серед присутніх були військові, друзі, колеги і журналісти. Усі грошу від продажу квитків на кінопрем'єру пішил на допомогу Збройним Силам України.

Також виконавець Макс Барських презентував кліп на хіт «Я вже не ти». Раніше уривок з цим треком набрав 3 млн переглядів в соцмережах артиста.