Підтримував війну в Україні. Помер 40-річний піарник Кіркорова і Шамана

Антон Коробков-Землянський працював на пропагандистських телеканалах Росії

У Москві помер прессекретар співака Shaman Антон Коробков-Землянський. Російські ЗМІ повідомляють, що це сталося 9 листопада.

Зазначається, що Антон Коробков-Землянський раптом почав задихатися. Його дружина викликала швидку допомогу, однак медики не врятували прессекретаря.

Антон Коробков-Землянський працював на радіо і телебаченні в Красноярському краї, згодом жив у Москві. Працював на пропагандистських телеканалах – «Першому каналі», «Росія», «СТС» та інших.

Коробков-Землянський у 2015-2017 роках працював прессекретарем Філіпа Кіркорова. З 2022 року – виконавця Shaman.

Російський співак Філіп Кіркоров та Антон Коробков-Землянський фото: соцмережі

Останнім часом Коробков-Землянський очолював PR-відділ «Європейської медіагрупи», до складу якої входять радіо «Європа плюс», «Дорожнє радіо» та інші медіаактиви.

Shaman, справжнє ім'я Ярослав Дронов – прокремлівський співак, музикант. Заслужений артист Росії. Підтримує війну РФ проти України та відвідував окупований Маріуполь. Внесений до переліку осіб які створюють загрозу нацбезпеці України.

Що Коробков-Землянський говорив про війну Росії проти України?

Антон Коробков-Землянський підтримував війну Росії в Україні. У день російського вторгнення 24 лютого 2022 року він заявив, що диктатор Володимир Путін «проводить декомунізацію України».

Також Коробков-Землянський зробив цинічну заяву про масові вбивства окупантів у Балаклії. Він назвав їх «Буча. Новий сезон».

Раніше, у Республіці Карелія було виявлено мертвим російського окупанта Андрія Ткаченка, який був одним із найближчих соратників керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Також у Москві було знайдено мертвим колишнього віцепрезидента російського концерну «Юкос» Михайла Рогачова. За попередніми даними, він випав із вікна.