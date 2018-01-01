Бабкин презентовал песню, которую подготовил для «Евровидения 2018»

Лирический трек артист посвятил маме, жене и дочке

Сергей Бабкин презентует полную версию своей новой песни «Крізь твої очі», с трехминутным вариантом которой он выступит на Национальном отборе «Евровидения 2018». Новая композиция совершенно не похожа на то, что Бабкин делал раньше. Написанная в непривычной для артиста манере, она посвящена трем главным женщинам в жизни



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Лирический трек артист посвятил маме, жене и дочке

Сергей Бабкин презентует полную версию своей новой песни «Крізь твої очі», с трехминутным вариантом которой он выступит на Национальном отборе «Евровидения 2018».

Новая композиция совершенно не похожа на то, что Бабкин делал раньше. Написанная в непривычной для артиста манере, она посвящена трем главным женщинам в жизни Бабкина и каждого мужчины - маме, жене и дочери.

«В тот день, когда создавались слова этой песни, я видел их трех, я гулял на площади во Львове, возле Оперного театра, ходил, переходил улицы разные. Был прекрасный день, очень солнечный и слова сами приходили в голову и сложились в припев. А потом там же я купил красные очки, даже не задумываясь о символическом значении «крізь твої очі». Все это собралось в один клубок событий, а позже и переросло в идею с клубочком на обложке. Хотелось бы, чтобы у него не было начала и конца, чтобы это был сгусток материи, миров, галактик, вселенных во вселенной, биллионов ДНК и сплетений, всего живого!», - рассказал Бабкин.

Напомним, что в Нацотборе-2018 запланировано два полуфинала (10 и 17 февраля), в каждом из которых выступят по 9 исполнителей. В финал, который состоится 24 февраля, пройдут 6 участников. Победитель Нацотбора представит Украину на 63-м песенном конкурсе «Евровидение», который состоится в Португалии, с той же песней, с которой он участвовал в отборе.

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