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    Шоу-биз

    Бэк-вокалистка Винника анонсировала изменения в своем творчестве

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    Бэк-вокалистка Винника анонсировала изменения в своем творчестве

    Она будет выполнять «новые шедевральные хиты» авторства Винника

    Бэк-вокалистка певца Олега Винника Таюне,призналась, мечтает ли о карьере певици.

    По словам Таюне, она даже не думала отправляться в сольное плавание. Зато, призналась певица, ей гораздо важнее выходить на сцену и доносить те песни, которые Олег создает для нее.

    «Я вообще даже не мечтала, честно скажу. Правда. Вот все думают, видимо, что я к этому стремлюсь, у меня такое желание. Не было. Единственное, почему я хочу идти на сцену, я хочу донести те песни, которые написал Олег для меня и я хочу, чтобы они их услышали, потому что они достойны внимания и они реально красивые. А есть еще новые песни, то они вообще шедевральны. Не дождусь того момента, чтобы их показать», - поделилась Таюне.

    Вместе с тем она подчеркнула, что была и остается единственной бэк-вокалисткой Винника и никого на это место не допустит.

    «Нет. Я постараюсь так, что заменю всех», - решительно сказала Таюне.

    Интересно, что к выступлениям с Олегом Винником Таюне всегда готовится тщательно - подбирает красивые наряды, продумывает образы. Но, как оказалось, это происходит не без участия самого исполнителя.

    «Как каждая девочка, я люблю одеваться, люблю наряды. Но дело в том, что когда Олег пишет песню и он уже знает, как она должна звучать, характер этой песни, картинку, которая должна быть», - прокомментировала артистка.

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