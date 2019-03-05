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    Шоу-биз

    Бен Аффлек откровенно рассказал о проблемах с алкоголем

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    Бен Аффлек - Бен Аффлек откровенно рассказал о проблемах с алкоголем
    Бен Аффлек

    Актер старается быть хорошим отцом и побороть пагубную привычку

    Несмотря на то что известный голливудский актер Бен Аффлек развелся со своей женой Дженнифер Гарнер, он признается, что Дженнифер по-прежнему остается центральной частью его жизни. Об этом звезда рассказала в интервью телеканалу NBC. По словам Аффлека, бывшие супруги продолжают вместе воспитывать своих троих детей: 13-летнюю Вайлет, 10-летнюю Серафину и 7-летнего Сэмюэля, пишет Daily Mail. Ксати недавно, актер возобновил отношения с Линдсэй Шукус.

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    Бен Аффлек откровенно рассказал о проблемах с алкоголем
    Бен Аффлек откровенно рассказал о проблемах с алкоголем
    Бен Аффлек откровенно рассказал о проблемах с алкоголем
    Бен Аффлек откровенно рассказал о проблемах с алкоголем
    Бен Аффлек откровенно рассказал о проблемах с алкоголем
    Бен Аффлек откровенно рассказал о проблемах с алкоголем
    Бен Аффлек откровенно рассказал о проблемах с алкоголем
    Бен Аффлек откровенно рассказал о проблемах с алкоголем
    Бен Аффлек откровенно рассказал о проблемах с алкоголем

    «Надеюсь, я хороший отец, - шутит он. - Я, конечно, очень стараюсь. Мне повезло, что у них есть отличная мама. Папы очень важны для детей, и это наша обязанность - быть с ними рядом, быть внимательными, быть частью их жизни».

    При этом, по словам актера, бывшая жена очень помогла ему и с организацией реабилитации, когда в его жизнь снова вернулись проблемы с алкоголем. О своей зависимости Аффлек говорить не стесняется. Как отмечает артист, это стало частью его жизни, но не личности. Актер дважды лечился от алкогольной зависимости в 2001 и 2017 годах. Но и сегодня не опускает руки и полон решимости справиться со своей проблемой, чем очень гордится.

    кино артист актер алкоголизм
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