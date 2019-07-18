Бен Аффлек закрутил роман с прислугой



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Бен Аффлек

Актеру приписывают отношения с 26-летней Габриэль Конильо, которую он нанял в качестве повара

46-летний голливудский актер Бен Аффлек, наконец-то оформивший официальный развод со своей женой Дженнифер Гарнер, переполошил свет неожиданной новостью. У него новый роман. Все бы ничего, дело, как говорится, житейское, но очередной пассией звезды стала 28-летняя Габриэль Конильо, которая работает у него в доме поваром.

Инсайдер издания NW, на которое ссылается сайт gossipcop.com, отмечает, что они сразу нашли общий язык друг с другом. В доме Бена Габриэль появилась тогда, когда актер все-таки предпринял попытку начать новую жизнь, став веганом. А повариха как раз и специализируется на растительных блюдах. Теперь, по словам источников, Аффлек и Конильо живут под одной крышей как супружеская пара.



