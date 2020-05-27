Беременная звезда «Игры престолов» перестала скрывать заметно округлившийся живот (фото)



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24-летнюю американскую актрису заметили на пляже в Санта-Барбаре

Беременная звезда была одета в футболку, которая подчеркнула ее изменившуюся фигуру

Звезда «Игры престолов» ­- 24-летняя Софи Тернер - носила только объемные вещи с момента объявления о том, что скоро станет мамой. Однако Софи потеряла бдительность и «засветила» подросший живот перед прогулкой с 30-летним мужем Джо Джонасом по берегу океана.

Актриса вышла из машины, одетая в футболку и шорты. Папарацци удалось запечатлеть Тернер, пока она снимала носки, чтобы пройтись босиком по мокрому песку. Софи находится на последних месяцах беременности: она едва смогла прикрыть округлившийся живот футболкой.

Кинозвезда Софи Тернер

Будущая мама надела теплый балахон, который защитил ее от ветра и любопытных взглядов. Лица Софи и Джо были скрыты под защитными масками - супруги тщательно соблюдают карантинные правила.