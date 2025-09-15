У Грузії заарештовано відомого шахрая, про якого Netflix зняв фільм «Аферист із Tinder»
Причина затримання Саймона Лєваєва поки невідома
Саймон Лєваєв, герой документального серіалу Netflix «Tinder Swindler» та відомий шахрай, був затриманий правоохоронними органами в аеропорту Батумі, Грузія. Як повідомляє «Главком», про це пише Jerusalem Post.
За даними видання, причина затримання Шимона Хаюта (справжнє ім'я Саймона Лєваєва) досі невідома, зокрема його адвокатам.
«Я розмовляв з ним сьогодні вранці після арешту, але ми досі не розуміємо причини. Він вільно подорожував усім світом», – повідомив його адвокат виданню Walla.
Саймон Лєваєв – 35-річний ізраїльський шахрай, про який Netflix зняв документальний серіал у 2022 році. Леваєв зв'язувався з різними жінками через додаток Tinder, представляючись спадкоємцем алмазного магната Лева Леваєва, а потім використовував різні шахрайські схеми для вимагання у них грошей.
Він пропонував їм розкішний спосіб життя – приватні літаки, розкішні готелі, дорогі автомобілі, щоб завоювати їхню довіру, а пізніше переконував їх переказувати великі суми грошей під різними приводами, головним чином стверджуючи, що він у небезпеці та потребує термінової фінансової допомоги.
Зазначимо, в Україні цьогоріч кількість шахрайств знизилася майже на третину порівняно з минулим роком. Із січня по серпень 2025 року зареєстровано 35 599 кримінальних проваджень за фактами шахрайства. Це на 1,5 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року, але все ж у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.
