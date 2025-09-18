«Була трохи закохана у Кличка». Цибульська розповіла про почуття до брата мера Києва

Співачка поділилась спогадами про Володимира Кличка

Музична виконавиця Оля Цибульська поділилась архівними фотографіями з титулованим боксером, громадським діячем Володимиром Кличком. Співачка зізналась, що була закохана в спортсмена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі співачки.

Цибульська поцікавилась у підписників, в яких медійних персон ті були закохані. За словами Олі, в неї були почуття до Володимира Кличка. Ба більше – у 2011 році музична виконавиця навіть композицію йому присвятила, яку виконала у прямому етері ранкового шоу «Підйом», ведучою якого вона тоді була.

«Ці фото перенесли мене у той самий вечір, коли він переміг Девіда Хея й став об’єднаним чемпіоном світу. Тоді я вела «Підйом», дивилась бокс із дитинства й, чесно, була трохи закохана у Кличка. Поєдинок із Хеєм я дивилась у бокс-барі на Майдані. Сама. Бо хотіла відчути справжні емоції фанатів», – згадала Оля Цибульська.

Оля Цибульська показала архівні фото з Володимиром Кличком фото: Instagram/cybulskaya

Цибульська не могла заснути після того бою. На емоціях вона написала пісню й серед ночі відправила продюсерці телешоу СМС: «Хочу заспівати це Кличку. Давай зробимо?». У підсумку Цибульській вдалось заспівати російськомовну композицію, присвячену молодшому братові Віталія Кличка, у прямому етері «Нового каналу».

«І вже за кілька днів у «Арені» я стояла перед чемпіоном і вітала з перемогою. 2011 рік. Київ. Щемливі спогади», – підсумувала Цибульська.

Раніше «Главком» розповідав, що фронтмен гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин мав стосунки з журналісткою Яніною Соколовою. Водночас співачка Наталія Могилевська показалась в обіймах музичної виконавиці Lely45 (Лілу45).