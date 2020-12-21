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    Шоу-биз

    София Ротару продает свой отель в Крыму (фото)

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    <p>София Ротару уверяет, что после аннексии не посещала Крым</p> <p>Фото из открытых источников</p> <div></div> - София Ротару продает свой отель в Крыму (фото)

    София Ротару уверяет, что после аннексии не посещала Крым

    Фото из открытых источников

    Стоимость дома с двенадцатью номерами - десятки миллионов евро

    Народная артистка Украины София Ротару планирует получить 25 млн евро за свой отель Villa Sofia в Ялте. В отеле двенадцать номеров, которые простаивают в связи с оккупацией полуострова и эпидемией коронавируса. И хотя в общем доступе объявления о продаже нет, говорят, что продается отель через закрытые каналы. Причем цена покупки озвучивается только элитным покупателям.

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    София Ротару продает свой отель в Крыму (фото)
    София Ротару продает свой отель в Крыму (фото)
    София Ротару продает свой отель в Крыму (фото)
    София Ротару продает свой отель в Крыму (фото)

    По некоторым данным, через карантин число выступлений Ротару резко уменьшилось, а вот снижать гонорары она не спешит. За выступление певица просит $50 тысяч и это без райдера. А поскольку другого бизнеса по словам Ротару у нее нет, ей сейчас приходится трудно.

    Отметим, что свой отель Villa Sofia в Ялте Ротару бизнесом не считает. По некоторой информации, управляет отелем невестка народной артистки —Светлана Евдокименко. Теперь же отель через оккупацию и пандемии коронавируса несет убытки. В нем 12 номеров, и самый дешевый обойдется в 200 долларов в сутки, а вот «люкс» — от 800 долларов и выше.

    Ротару признается, гостиница для нее - особенный, ведь здесь все дышит воспоминаниями о ее любимом мужчине — музыканте Анатолие Евдокименко, который умер в 2002 году от инсульта.

    В старом доме в этом месте они с мужем репетировали в течение десятилетий. В отеле у Ротару есть и собственный номер - 12-й. Он оснащен под все потребности Софии Михайловны.

    Теги: знаменитости певица гостиница София Ротару
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