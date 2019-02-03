Бразильский «живой Кен» выступит на «Евровидении»



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Перенесший десятки пластических операций Родриго Альвес откроет музыкальный конкурс песней Plastic World

Бразильский «живой Кен» Родриго Альвес выступит на конкурсе «Евровидение», который в мае пройдет в Израиле. Его участие уже анонсировал комитет международного конкурса. Правда, петь бразилец будет вне основной программы, его композиция Plastic World на мотив известного хита Barbie Girl прозвучит на открытии мероприятия.

В своем желании выглядеть как кукла Родриго Альвес не останавливается ни перед чем. В свои 35 лет он перенес больше пятидесяти пластических операций и ста косметологических процедур, на которые потратил в целом около полумиллиона фунтов стерлингов. Он делал несколько подтяжек лица, инъекции красоты, липосакцию, а также девять раз исправлял нос. Процесс своего преображения мужчина не забывает показывать в Instagram.