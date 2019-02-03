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    Шоу-биз

    Бразильский «живой Кен» выступит на «Евровидении»

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    Бразильский «живой Кен» выступит на «Евровидении»

    Перенесший десятки пластических операций Родриго Альвес откроет музыкальный конкурс песней Plastic World

    Бразильский «живой Кен» Родриго Альвес выступит на конкурсе «Евровидение», который в мае пройдет в Израиле. Его участие уже анонсировал комитет международного конкурса. Правда, петь бразилец будет вне основной программы, его композиция Plastic World на мотив известного хита Barbie Girl прозвучит на открытии мероприятия.

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    Бразильский «живой Кен» выступит на «Евровидении»
    Бразильский «живой Кен» выступит на «Евровидении»
    Бразильский «живой Кен» выступит на «Евровидении»
    Бразильский «живой Кен» выступит на «Евровидении»
    Бразильский «живой Кен» выступит на «Евровидении»
    Бразильский «живой Кен» выступит на «Евровидении»
    Бразильский «живой Кен» выступит на «Евровидении»
    Бразильский «живой Кен» выступит на «Евровидении»
    Бразильский «живой Кен» выступит на «Евровидении»
    Бразильский «живой Кен» выступит на «Евровидении»
    Бразильский «живой Кен» выступит на «Евровидении»
    Бразильский «живой Кен» выступит на «Евровидении»
    Бразильский «живой Кен» выступит на «Евровидении»
    Бразильский «живой Кен» выступит на «Евровидении»
    Бразильский «живой Кен» выступит на «Евровидении»
    Бразильский «живой Кен» выступит на «Евровидении»
    Бразильский «живой Кен» выступит на «Евровидении»

    В своем желании выглядеть как кукла Родриго Альвес не останавливается ни перед чем. В свои 35 лет он перенес больше пятидесяти пластических операций и ста косметологических процедур, на которые потратил в целом около полумиллиона фунтов стерлингов. Он делал несколько подтяжек лица, инъекции красоты, липосакцию, а также девять раз исправлял нос. Процесс своего преображения мужчина не забывает показывать в Instagram.

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    конкурс Евровидение Blondes
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