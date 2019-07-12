  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Была опасность лететь стоя: Катя Осадчая пожаловалась на МАУ

    • Розсилка
    <p>Катерина Осадчая</p> <p>instagram.com/kosadcha/</p> - Была опасность лететь стоя: Катя Осадчая пожаловалась на МАУ

    Катерина Осадчая

    instagram.com/kosadcha/

    Ведущая едва не летела стоя с 2-летним сыном

    Украинская телеведущая Катя Осадчая попала в неприятную ситуацию во время перелета в Одессу. На странице в Instagram Осадчая пожаловалась на авиакомпанию МАУ. Как оказалось, в самолете места звезды были заняты, поэтому у нее была угроза лететь стоя вместе с 2-летним сыном Ивасиком.

    «Когда летишь с ребенком, а мест нет, так как на них посадили других людей», - написала в заметке звезда.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Была опасность лететь стоя: Катя Осадчая пожаловалась на МАУ
    Была опасность лететь стоя: Катя Осадчая пожаловалась на МАУ
    Была опасность лететь стоя: Катя Осадчая пожаловалась на МАУ
    Была опасность лететь стоя: Катя Осадчая пожаловалась на МАУ
    Была опасность лететь стоя: Катя Осадчая пожаловалась на МАУ
    Была опасность лететь стоя: Катя Осадчая пожаловалась на МАУ
    Была опасность лететь стоя: Катя Осадчая пожаловалась на МАУ
    Была опасность лететь стоя: Катя Осадчая пожаловалась на МАУ
    Была опасность лететь стоя: Катя Осадчая пожаловалась на МАУ
    Была опасность лететь стоя: Катя Осадчая пожаловалась на МАУ
    Была опасность лететь стоя: Катя Осадчая пожаловалась на МАУ
    Была опасность лететь стоя: Катя Осадчая пожаловалась на МАУ
    Была опасность лететь стоя: Катя Осадчая пожаловалась на МАУ
    Была опасность лететь стоя: Катя Осадчая пожаловалась на МАУ
    Была опасность лететь стоя: Катя Осадчая пожаловалась на МАУ

    «Пришлось сесть на свободные места в салоне, хорошо, хоть нашлись свободные, была угроза лететь стоя», - объясняла звезда в соцсети.

     Читайте также: Разведенная Слава Каминская показала сочную фигуру в Лисичанске

     

    телеведущая
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ