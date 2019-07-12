Была опасность лететь стоя: Катя Осадчая пожаловалась на МАУ
Катерина Осадчая
instagram.com/kosadcha/
Ведущая едва не летела стоя с 2-летним сыном
Украинская телеведущая Катя Осадчая попала в неприятную ситуацию во время перелета в Одессу. На странице в Instagram Осадчая пожаловалась на авиакомпанию МАУ. Как оказалось, в самолете места звезды были заняты, поэтому у нее была угроза лететь стоя вместе с 2-летним сыном Ивасиком.
«Когда летишь с ребенком, а мест нет, так как на них посадили других людей», - написала в заметке звезда.
«Пришлось сесть на свободные места в салоне, хорошо, хоть нашлись свободные, была угроза лететь стоя», - объясняла звезда в соцсети.