Зеленський забрав громадянство України у церковників МП. Суд ухвалив перший вердикт

Митрополит Іосиф отримав громадянство Росії на підставі паспорту СРСР, виданого після розпаду Радянського союзу

Верховний суд підтвердив законність припинення громадянства України колишньому митрополиту Роменському та Буринському УПЦ МП Іосифу (у миру – Олексій Маслєнніков). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, 28 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський видав Указ про припинення громадянства України 13 церковнослужителям Московського патріархату. Серед них був і митрополит Іосиф (Маслєнніков). Церковник втратив громадянство України, оскільки має російський паспорт. Як з’ясувала СБУ, яка і надала відповідні документи в міграційну службу, Олексій Маслєнніков у 2016 році отримав російський паспорт в анексованому РФ Криму. При цьому, в Україні існує єдине громадянство, що закріплено у статті 4 Конституції України.

Натомість представники позивача намагалися переконати суд, що Олексій Маслєнніков вперше у серпні 1992 року отримав паспорт РФ як уродженець Молдови, надавши паспорт СРСР. Що стосується випадку з одержанням російського паспорту в окупованому Криму 2016 року, то адвокати митрополита УПЦ МП заявили: «… всі документи, видані органами окупаційними влади, не мають юридичної сили та не створюють жодних правових наслідків».

Під час дослідження матеріалів справи Верховний суд натрапив на сенсаційну розбіжність. Виявляється, що Олексій Маслєнніков, який народився 1978 року на території невизнаного Придністров’я і там же, у 1995 році отримав паспорт громадянина СРСР. Це відбулося чотири роки по тому, як Радянський союз припинив своє існування! Далі на підставі по суті фейкового паспорта СРСР Маслєнніков у серпні 1996 року став громадянином Росії. А у грудні 1996 року ще оформив громадянство України.

У суді представник Державної міграційної служби підтвердив: дійсно, у грудні 1996 року Олексію Маслєннікову вперше було видано паспорт громадянина України на підставі свідоцтва про народження. Водночас органи влади не знали, що у нього є паспорт громадянина СРСР.

Окремо Верховний суд зауважив, що у 2016 році митрополит Іосиф добровільно звернувся до відповідних органів Росії, які незаконно розмістилися з тимчасово окупованому Криму, за отриманням паспорту громадянина РФ. Також Феміда додала, що на момент розгляду позову церковник міг перебувати на території Росії.

«Отже, відповідач (президент України – «Главком») не вчинив дій, спрямованих на позбавлення позивача громадянства України, тоді як позивач (Олексій Маслєнніков – «Главком») вчинив дії, спрямовані на втрату громадянства України, оскільки у повнолітньому віці добровільно набув громадянство іншої держави», – йдеться у висновку Верховного суду.

Нагадаємо, що у 2023 році СБУ повідомила підозру колишньому митрополиту Роменському та Буринському УПЦ МП Іосифу у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. За даними слідства, після початку повномасштабної війни священник втік до Росії, де одним із перших підтримав загарбницьку війну проти України.

Крім того, у вересні 2022 року митрополит Іосиф брав участь у богослужінні в монастирі Свердловської області РФ, де спільно з представниками РПЦ благословляв російських військових, які вбивають українців, стверджують правоохоронці.

Також митрополит Іосиф до грудня 2027 року перебуває під санкціями в Україні.