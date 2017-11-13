«Чудо-женщину 2» снимут в соответствии с новым кодексом против сексуальных домогательств

«Чудо-женщина» станет первым фильмом, который планируют снять по новым правилам

Сиквел фильма «Чудо-женщина» станет не просто очередной одой феминистическому движению, но и будет образцово-показательным для всех последователей. Картина Пэтти Дженкинс станет первым фильмом, который будет снят по кодексу против сексуальных домогательств, составленному Гильдией продюсеров. Установленным правилам все члены съемочной



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Актриса Галь Гадот

«Чудо-женщина» станет первым фильмом, который планируют снять по новым правилам

Сиквел фильма «Чудо-женщина» станет не просто очередной одой феминистическому движению, но и будет образцово-показательным для всех последователей. Картина Пэтти Дженкинс станет первым фильмом, который будет снят по кодексу против сексуальных домогательств, составленному Гильдией продюсеров.

Установленным правилам все члены съемочной группы будут неукоснительно следовать как на съемочной площадке, так и вне ее. Новый свод правил был официально утвержден 19 января этого года, после чего Гильдия продюсеров сообщила, что «Чудо-женщина 2» станет первым фильмом, снятым по этому руководству. Представители организации подчеркивают, что все эти инструкции носят, прежде всего, рекомендательный характер, а их цель – поддержание взаимоуважительной рабочей атмосферы.

Джерело: popcornnews