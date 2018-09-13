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    Шоу-биз

    Дантес забыл слова песни Дорофеевой и остался без сладкого на ночь

    • Розсилка
    Дантес забыл слова песни Дорофеевой и остался без сладкого на ночь

    Не вкусив горького, не увидишь и сладкого

    Когда-то популярный певец Владимир Дантес очень обеспокоен тем фактом, что он больше известен как муж Нади Дорофеевой, а не как музыкант. Мало кто помнит, но Владимир, между прочим, выигрывал «Фабрику звезд», и был одним из самых популярных певцов страны. Но времена уже давно не те. Мало того, что певцу за 30 и «Мне уже 20» никто не поет, так и в отношениях з Дорофеевой не все так гладко. Об одном эпизоде из жизни звездной семьи Дантес поделился в Instagram.

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    Публикация от Vladimir Dantes (@vladimirdantes)

    «Кстати, у меня такое наблюдение. Наверняка с каждым бывало, когда стоишь на концерте своей жены, она направляет микрофон в зал, и все в едином порыве поют ее песню. А ты единственный не поешь, потому что на тебя навалился ступор, и ты забыл слова. Но смотрит она именно на тебя.! Тысяча людей в зале! Но смотрит она именно на тебя! И ты остаешься без секса как минимум до следующего концерта», – сокрушается Дантес.

     

     

     

    Надя Дорофеева певица
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