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    Звезда «Отчаянных домохозяек» откровенно рассказала о борьбе с онкологией

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    Марсия Кросс - Звезда «Отчаянных домохозяек» откровенно рассказала о борьбе с онкологией
    Марсия Кросс

    Как оказалось, актрисе удалось преодолеть болезнь восемь месяцев назад

    Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Марсия Кросс опубликовала в социальных сетях фотографию с бритой головой, а в подписи к снимку впервые рассказала о болезни, с которой ей пришлось столкнуться.

    «Я так благодарна и счастлива быть живой, но так грустно, что не стало моих волос... Сейчас их длина всего 2,5 сантиметра. Есть тут кто-то, также потерявший волосы из-за рака? Поделитесь», - написала Марсия в минувшие выходные, впервые обнародовав диагноз - рак заднего прохода - и рассказав о том, что ей пришлось прибегнуть к химиотерапии.

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    So grateful and happy to be alive but sad that my hair fell out and is about 1 inch long now and looks cra cra. Anyone else have #hairloss due to #cancer? Talk to me. I feel you. Xxoo m

    Публикация от reallymarcia (@reallymarcia)

    Публикация оказалась для поклонников актрисы неожиданностью: в СМИ и социальных сетях самой Марсии не было ни намека на ее недуг. На последних фото актриса позировала в шляпе. Реакция не заставила себя ждать: на Марсию посыпался шквал вопросов, и она поспешила рассказать обо всем подробнее.

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    Xo M.

    Публикация от reallymarcia (@reallymarcia)

    «Извиняюсь, что ввела в заблуждение своей публикацией. Я преодолела рак. Сейчас со мной все в порядке. Это было тяжело, но я здорова и счастлива», - написала она, уточнив, что закончила лечение около 8 месяцев назад.

    Джерело: Hello!

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