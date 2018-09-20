Звезда «Отчаянных домохозяек» откровенно рассказала о борьбе с онкологией



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марсия Кросс

Как оказалось, актрисе удалось преодолеть болезнь восемь месяцев назад

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Марсия Кросс опубликовала в социальных сетях фотографию с бритой головой, а в подписи к снимку впервые рассказала о болезни, с которой ей пришлось столкнуться.

«Я так благодарна и счастлива быть живой, но так грустно, что не стало моих волос... Сейчас их длина всего 2,5 сантиметра. Есть тут кто-то, также потерявший волосы из-за рака? Поделитесь», - написала Марсия в минувшие выходные, впервые обнародовав диагноз - рак заднего прохода - и рассказав о том, что ей пришлось прибегнуть к химиотерапии.

Публикация оказалась для поклонников актрисы неожиданностью: в СМИ и социальных сетях самой Марсии не было ни намека на ее недуг. На последних фото актриса позировала в шляпе. Реакция не заставила себя ждать: на Марсию посыпался шквал вопросов, и она поспешила рассказать обо всем подробнее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Xo M. Публикация от reallymarcia (@reallymarcia) 18 Сен 2018 в 8:24 PDT

«Извиняюсь, что ввела в заблуждение своей публикацией. Я преодолела рак. Сейчас со мной все в порядке. Это было тяжело, но я здорова и счастлива», - написала она, уточнив, что закончила лечение около 8 месяцев назад.

Джерело: Hello!