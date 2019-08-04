Хаос свадебного дня: правдивые, смешные и по-настоящему живые кадры со свадеб



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boredpanda.com

Фотограф Иан Уэлдон фотографирует свадьбы, но его больше интересует не свадебная показуха, а то что происходит во время подготовки, в моменты, когда люди не видят, что их фотографируют

Невеста с идеальным макияжем смотрит в витражное окно, мать улыбается, надевая красивое ожерелье на шею дочери, очаровательная девочка несет корзину с цветами, жених подхватывает возлюбленную на руки — вы наверняка тысячи раз видели подобные свадебные фотографии в интернете.

Однако британский фотограф Ян Уэлдон не любитель таких глянцевых снимков и предпочитает фиксировать свадебный день в документальном стиле.

Британец говорит, что он не свадебный фотограф, но молодожены постоянно приглашают его на церемонии. Иэн делает такие кадры, которые обычный фотограф предпочтет удалить.

Он показывает, как на самом деле выглядит свадебная суматоха. Сборы, которые превращаются в хаос и нелепые жующие лица – вот что попадает в объектив Уэлдона.

«Выстраивать людей в комбинации и фотографировать по очереди — очень скучное занятие. Я начал снимать свадьбы, чтобы заработать деньги для других фотопроектов. И обнаружил, что этот мир слишком правильный и глянцевый. Я подошел к съемке свадеб как к документальной теме».

«Сюжеты моих снимков показывают реальные маленькие веселые моменты, которые происходят в эти особые дни. Мои свадебные кадры полны людей, естества, смеха, счастья, грусти, танцев, выпивки и любви», — говорит Ян.

Джерело: boredpanda.com