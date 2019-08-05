ЦВК сьогодні має оголосити остаточні результати виборів



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3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі

Оголошення результатів дострокових виборів до Ради має відбутися згідно з планом оприлюдненим на сайті

Центральна виборча комісія у понеділок, 5 серпня, має встановити остаточні результати виборів до Верховної Ради.

Так має відбутися згідно з календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів, оприлюдненому на сайті ЦВК.

Зазначається, що до 5 серпня включно комісія має встановити результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі, а також у відповідних одномандатних виборчих округах.

Як повідомлялося, 3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Напередодні комісія здійснила повторні підрахунки голосів виборців на 14 виборчих дільницях 50-го округу в Донецькій області.

Нагадаємо, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. ЦВК опрацювала всі електронні протоколи 26 липня.