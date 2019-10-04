Дочь Джуда Лоу надела платье с пикантным вырезом в зоне бюста



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Айрис Лоу Фото: instagram.com/lirisaw/

Поклонников модели восхитил ее необычный образ

18-летняя Айрис Лоу все чаще становится героиней светской хроники. Модель привлекает внимание публики своими провокационными нарядами.

На вечеринку в Лондоне дочь Джуда Лоу пришла в оригинальном платье Saint Laurent. Черный бархатный наряд без бретелей с вышивкой в виде губ едва прикрывал обнаженную грудь юной звезды. К счастью Айрис, ей удалось избежать модных конфузов.

Волосы дочь актера собрала в строгий пучок. Бьюти-look с алыми губами идеально дополнил эффектное платье. На одном из фото Айрис позировала с популярным британским манекенщиком Сонни Холлом.