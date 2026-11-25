Обрано переможницю «Міс Всесвіт 2026»: яке місце посіла українка (фото)
Під час фінального шоу в Сан-Хуані на острові Пуерто-Рико за корону змагалися представниці 116 країн і територій
Анна Ніконова, яка представляла Україну на конкурсі «Міс Всесвіт 2026», увійшла до ТОП-30 учасниць. Перемогу здобула представниця Пуерто-Рико Дженніфер Баррето. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати конкурсу.
Дженніфер Баррето стала першою представницею Пуерто-Рико за останні роки, яка здобула головний титул конкурсу. Її коронувала попередня переможниця «Міс Всесвіт 2025» Фатіма Бош із Мексики.
Перше місце серед фіналісток посіла представниця Домініканської Республіки Мелісса Нуньєс. Другою віцечемпіонкою стала венесуелка Клара Вегас, третьою – Беа Міллан-Віндорскі з Філіппін, а четвертою – Джорджія Веддінгтон із Нової Зеландії.
До ТОП-12 також потрапили учасниці з Чилі, Колумбії, Куби, Демократичної Республіки Конго, Франції, Нікарагуа та США.
Україну на конкурсі представляла 23-річна Анна Ніконова. Вона пройшла до ТОП-30 учасниць, однак не змогла потрапити до наступного етапу – дванадцятки півфіналісток.
Варто нагадати, що представниця України на конкурсі «Міс Всесвіт 2026» Анна Ніконова продемонструвала національний костюм «Золота пектораль», створений за мотивами відомої скіфської прикраси, знайденої у 1971 році в кургані Товста Могила.
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