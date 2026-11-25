Дженніфер Баррето стала першою представницею Пуерто-Рико за останні роки, а українка пройшла у фінальну частину конкурсу

Анна Ніконова, яка представляла Україну на конкурсі «Міс Всесвіт 2026», увійшла до ТОП-30 учасниць. Перемогу здобула представниця Пуерто-Рико Дженніфер Баррето. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати конкурсу.

Дженніфер Баррето стала першою представницею Пуерто-Рико за останні роки, яка здобула головний титул конкурсу. Її коронувала попередня переможниця «Міс Всесвіт 2025» Фатіма Бош із Мексики.

Перше місце серед фіналісток посіла представниця Домініканської Республіки Мелісса Нуньєс. Другою віцечемпіонкою стала венесуелка Клара Вегас, третьою – Беа Міллан-Віндорскі з Філіппін, а четвертою – Джорджія Веддінгтон із Нової Зеландії.

Переможниця конкурсу Дженніфер Баррето фото: NBC

До ТОП-12 також потрапили учасниці з Чилі, Колумбії, Куби, Демократичної Республіки Конго, Франції, Нікарагуа та США.

Топ-5 учасниць конкурсу фото: Miss Universe

Україну на конкурсі представляла 23-річна Анна Ніконова. Вона пройшла до ТОП-30 учасниць, однак не змогла потрапити до наступного етапу – дванадцятки півфіналісток.

Представниця України фото: Miss Universe Ukraine

Варто нагадати, що представниця України на конкурсі «Міс Всесвіт 2026» Анна Ніконова продемонструвала національний костюм «Золота пектораль», створений за мотивами відомої скіфської прикраси, знайденої у 1971 році в кургані Товста Могила.