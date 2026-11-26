Енді Тейлор почав грати на гітарі в 11 років

Британський гітарист Енді Тейлор, колишній учасник гурту Duran Duran, помер у віці 65 років. Музикант багато років боровся з раком передміхурової залози четвертої стадії, про який публічно розповів у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Про смерть музиканта повідомили його родина та учасники Duran Duran. Дружина Енді Тейлора Трейсі у заяві наголосила, що для близьких він був не лише талановитим гітаристом, а й люблячим чоловіком, батьком та дідусем.

«Для всього світу Енді був блискучим гітаристом, але для нас – найчудовішим чоловіком, люблячим татом і найгордішим дідусем. Він був опорою нашої родини», – йдеться у зверненні дружини.

У гурті Duran Duran зазначили, що Тейлор був поруч від самого початку їхньої історії. Його гітарна манера, енергія та характерний стиль стали важливою частиною музики колективу, а композиції за його участю принесли гурту міжнародне визнання.

«Його гра стала рушійною силою пісень, які облетіли весь світ», – наголосили музиканти.

Як Енді Тейлор став зіркою Duran Duran

Енді Тейлор народився 1961 року в англійському Нортумберленді. Грати на гітарі почав у 11 років. У 1980 році приєднався до Duran Duran, які на той час уже кілька років шукали свій остаточний склад.

Після приходу вокаліста Саймона Ле Бона колектив почав стрімко набирати популярність. У 1981 році гурт випустив дебютний сингл Planet Earth, а композиція Girls on Film допомогла музикантам стати відомими у Великій Британії та США.

Альбом Rio, який побачив світ у 1982 році, закріпив міжнародний успіх Duran Duran. Платівка потрапила до першої десятки британського й американського чартів. Наступний альбом Seven and the Ragged Tiger очолив британський хіт-парад.

У середині 1980-х Тейлор разом із басистом Джоном Тейлором, який не є його родичем, створив гурт Power Station. До проєкту також долучилися співак Роберт Палмер і барабанщик Тоні Томпсон. У 1985 році композиції Some Like It Hot та кавер на пісню Get It On гурту T. Rex увійшли до першої десятки американського чарту.

Того ж року Енді повернувся до Duran Duran, щоб записати пісню A View to a Kill для однойменного фільму про Джеймса Бонда. Композиція очолила американський чарт Billboard Hot 100. Також музикант виступив разом із колегами на благодійному концерті Live Aid у Філадельфії.

Сольна кар'єра та повернення до гурту

Після виступу на Live Aid у 1985 році Тейлор залишив Duran Duran. Серед причин такого рішення він називав напружені стосунки всередині колективу, виснаження та власні проблеми з наркотиками.

«Я був близький до нервового зриву через стреси нашого божевільного життя та власну залежність від кокаїну», – розповідав музикант згодом.

У 1986 році гітарист випустив сольний альбом Thunder, над яким працював разом зі Стівом Джонсом із Sex Pistols. Згодом він займався написанням пісень і продюсуванням. Однією з його помітних робіт стала композиція Lost in You, яка принесла успіх співакові Роду Стюарту у 1988 році.

У 2000 році класичний склад Duran Duran возз'єднався. Музиканти записали альбом Astronaut, який вийшов у 2004 році, та знову вирушили на гастролі. Однак у 2006 році Тейлор вдруге залишив колектив.

У наступні роки він відійшов від активної музичної діяльності, написав автобіографію Wild Boy: My Life in Duran Duran, яка побачила світ у 2008 році. У 2019 році музикант повернувся із сольним синглом, а також виступав із британським рок-гуртом Reef як концертний гітарист.

Боротьба з онкологічним захворюванням

У 2018 році Енді Тейлору діагностували метастатичний рак передміхурової залози четвертої стадії. Про хворобу він повідомив публічно у листопаді 2022 року, коли Duran Duran вводили до Зали слави рок-н-ролу. Через стан здоров'я гітарист не зміг бути присутнім на церемонії.

У зверненні до колег та шанувальників Тейлор розповів, що дізнався про діагноз понад чотири роки тому. Він також наголосив, що попри відсутність ліків, медичне лікування певний час дозволяло йому продовжувати займатися музикою.

Музикант зізнавався, що творчість допомагала йому психологічно справлятися з невиліковною хворобою. Він також говорив про важливість родини та підтримки близьких.

Енді Тейлор був одружений із Трейсі Вілсон із 1982 року. У подружжя народилося четверо дітей: Ендрю, Джорджина, Бетані та Ізабелла.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року «Главком» писав, що Енді Тейлор пропустить церемонію введення Duran Duran до Зали слави рок-н-ролу через рак четвертої стадії. Тоді музикант уперше докладно розповів про своє захворювання та звернувся до колег із листом.