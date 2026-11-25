У Туреччині правоохоронці затримали акторок популярного серіалу «Величне століття» Деніз Чакир та Бурджу Озберк у межах масштабного розслідування щодо наркотиків та проституції серед представників шоу-бізнесу. Загалом поліція затримала 23 особи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на турецьке інформаційне агентство Anadolu.

Прокуратура Стамбула розслідує ймовірні злочини, пов'язані з проституцією, торгівлею, постачанням, зберіганням та вживанням наркотичних речовин.

У межах розслідування правоохоронці видали розпорядження про затримання 35 підозрюваних. Станом на 25 листопада затримано 23 особи.

Окрім зірок «Величного століття», серед затриманих опинилися:

Озджан Деніз – актор, відомий за головною роллю в серіалі «Стамбульська наречена»;

Мурат Джейлан – телеведучий;

Джансу Ташкин – модель.

За інформацією прокуратури, підставою для затримань стали свідчення, висновки експертів за результатами дослідження мобільних телефонів та інших цифрових матеріалів, а також показання таємних свідків.

Розпорядження про затримання видали через підозри у вживанні або зберіганні наркотичних речовин. Причетність конкретних акторів до інших злочинів, які розслідує прокуратура, наразі не встановлена. Слідство триває.

Деніз Чакир здобула міжнародну популярність завдяки ролі Шах Султан у серіалі «Величне століття». Її героїня – сестра султана Сулеймана та одна із суперниць Хюррем Султан.

Бурджу Озберк зіграла Хуріджихан Султан – доньку Хатідже Султан та Ібрагіма-паші. Згодом акторка стала зіркою багатьох турецьких романтичних комедій та мелодрам.

Озджан Деніз відомий за роллю Фарука Борана в серіалі «Стамбульська наречена». Окрім акторської діяльності, він займається музичною кар'єрою.

Нагадаємо, у березні 2026 року в аеропорту Стамбула затримали популярну турецьку акторку Ханде Ерчел, відому за головною роллю в серіалі «Постукай у мої двері». Вона фігурувала у справі про наркотики разом із ще 15 особами.

Раніше, у жовтні 2025 року, турецькі правоохоронці затримали 19 популярних артистів у межах розслідування щодо вживання наркотиків. Серед них була співачка Хадісе, яка посіла четверте місце на «Євробаченні» у 2009 році.

До слова, у травні 2025 року суд Стамбула визнав винним у наданні неправдивих свідчень ще одного актора «Величного століття» – Халіта Ергенча, відомого за роллю султана Сулеймана. Справа стосувалася розслідування протестів у парку «Гезі» у 2013 році.