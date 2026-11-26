Естонська співачка Лаура Пильдвере, яка представляла свою країну на Євробаченні, опинилася в центрі розслідування щодо придбання кокаїну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurovision Fun та ERR.

Деталі скандалу

Про справу розповіли в естонській телевізійній програмі Impulss. За її інформацією, двоє відомих місцевих музикантів повідомили поліції, що купували кокаїн у торговця наркотиками, якого згодом засудили. Однією з них виявилася Лаура Пильдвере. Співачка підтвердила свою причетність до цієї історії та заявила, що залишила той період життя позаду, більше не вживає наркотиків і шкодує про свої колишні рішення.

За повідомленнями естонських медіа, до справи також причетний музикант Еверт Сундья, який брав участь у Eesti Laul 2024 із піснею Oblivion. Він, за інформацією журналістів, також розповів правоохоронцям про придбання кокаїну в того самого дилера. Повідомляється, що артист визнав наявність залежності та неодноразові контакти з постачальником.

Пильдвере двічі виступала на Євробаченні в Києві

Для української аудиторії ім'я Лаури Пильдвере може бути знайомим завдяки її виступам на двох конкурсах Євробачення, які проходили в українській столиці. У 2005 році вона представляла Естонію у складі гурту Suntribe з піснею Let's Get Loud. А через 12 років знову приїхала до української столиці – того разу разом із Койтом Тооме вона виконала композицію Verona.

Тепер співачка знову претендує на право представляти Естонію на Євробаченні. Вона бере участь у національному відборі Eesti Laul 2027 із піснею Metsapiiga. Після оприлюднення інформації про наркотичний скандал виникли питання, чи дозволять артистці залишитися серед конкурсантів.

Естонський суспільний мовник ERR уже дав відповідь: Пильдвере продовжить участь у відборі. Керівниця розважальних програм мовника Кармель Кілланді пояснила це тим, що співачка визнала минулі помилки та, за її словами, намагається змінити своє життя.

«Ми намагаємося всіляко допомогти їй на цьому шляху. Можливо, нам вдасться отримати від неї коментар або інтерв'ю про те, як вона тепер сприймає своє минуле. Як вона сама публічно заявила, вона змінила своє життя. Ми всі розуміємо, що вживання, поширення та купівля кокаїну – це неприйнятно. Але я особисто вважаю, що людям завжди потрібно давати другий шанс, особливо тоді, коли вони самі визнають помилки й прагнуть стати кращими», – сказала Кілланді в ефірі Raadio 2.

Нагадаємо, що росіянка намагалася потрапити у відбір Люксембургу на Євробачення-2027.