Артист повідомляв про намір узяти творчу паузу щонайменше на рік

Український співак Макс Барських оголосив про додатковий концерт у Києві. Виступ відбудеться 10 грудня у Stereo Plaza та матиме формат Afterparty Show. Про це повідомляє «Главком».

Чим відрізнятиметься новий концерт

Два попередні столичні виступи Макса Барських заплановані на 8 та 9 грудня в Палаці «Україна». За інформацією команди артиста, квитки на обидва шоу розкупили менш ніж за 48 годин після початку продажу. Через швидкий солдаут організатори вирішили додати до грудневої програми ще одну дату.

Afterparty Show у Stereo Plaza буде повноцінним концертом із живим музичним супроводом. Для нього підготували окрему програму. Головна відмінність від попередніх виступів – музика прозвучить в оригінальних аранжуваннях, а не у спеціальних концертних версіях, створених для фестивального туру.

До сетлисту мають увійти відомі композиції Макса Барських різних років, а також нові пісні з альбому «Не кажи нікому». Вихід цієї україномовної платівки запланований на 27 листопада. Серед уже представлених композицій – «Не складається», «Колишній», «Закоханий», «Сльози», «Людина для мене», «Стерти чат» та «Кольє».

Сам співак пояснив, що хоче завершити концертний рік у колі людей, які підтримували його команду.

«Цей рік був особливим для нашої команди, тому й завершити його хочеться по-особливому. Afterparty Show – це більше про обійми, тепло та музику, яка нас єднає», – розповів Макс Барських.

Концерт на тлі завершення 18-річної співпраці

Грудневі виступи мають особливе значення для творчої історії співака та режисера Алана Бадоєва. Раніше вони оголосили про завершення співпраці, яка тривала 18 років. За цей час разом створили численні музичні відео та концертні постановки.

Про припинення партнерства стало відомо під час одного з ефірів оновленої «Фабрики зірок». Бадоєв назвав це рішення виваженим і наголосив, що артисти йшли до нього тривалий час.

Сам Макс Барських також повідомляв про намір узяти творчу паузу щонайменше на рік. Артист пояснив, що хоче відпочити та відновити сили після насиченого періоду роботи.

Алан Бадоєв зазначив, що за лаштунками концертів і кліпів стоїть велика команда, яка багато років працювала над спільними проєктами. За його словами, зустріч у Stereo Plaza стане нагодою зібрати людей, причетних до цієї історії, та подякувати їм.

Організатори також повідомили, що частину коштів із кожного проданого квитка спрямують на підтримку громадської організації Gen Ukrainian. Вона надає психологічну допомогу дітям, які пережили травматичний досвід.

Нагадаємо, у червні 2026 року Макс Барських розпочав всеукраїнський фестивальний тур «Сьогодні має сенс» концертом на київському ВДНГ. Тоді на відкритому майданчику зібралися близько 10 тис. глядачів. «Главком» побував на тому виступі та розповідав про концерт.