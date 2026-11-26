Вибух стався кілька днів тому, коли музикант разом із гуртом перебував у турі

Фронтмен українського гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин повідомив, що його орендований будинок постраждав від вибухової хвилі. Вибух пошкодив оселю та ще близько 20 будинків у містечку, де мешкає музикант. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис артиста в Instagram.

За словами Харчишина, вибух стався кілька днів тому, коли музикант разом із гуртом перебував у турі. Під час концертних поїздок колектив також збирав кошти на підтримку Сил оборони України.

Вибухова хвиля завдала значних пошкоджень орендованому житлу артиста. Зокрема, у будинку вибило фасадні вікна, а броньовані вхідні двері від удару опинилися всередині приміщення.

Масштаб руйнувань у містечку виявився значним. За інформацією музиканта, постраждала майже половина вулиці – близько 20 житлових будинків. Частина місцевих мешканців також втратила автомобілі.

«Слава Богу, ніхто не загинув і фізично не постраждав, але майна знищено чимало», – написав Харчишин.

Музикант висловив співчуття сусідам, які зазнали збитків і втратили домівки та автомобілі. Він також наголосив, що не вважає такі збіги кармічними, хоча його житло знову опинилося серед пошкодженого майна.

скрин: valeriy.kharchyshyn_dr / Instagram

Харчишин уже втрачав власний будинок через російську агресію

Для фронтмена «Другої ріки» це не перший випадок, коли його нерухомість зазнає руйнувань через війну. У березні 2022 року російські окупанти знищили родинний будинок музиканта під Гостомелем на Київщині. Там виросли троє його синів.

Тоді артист розповідав, що вклав у будівництво оселі всі зароблені гроші. Після російського обстрілу будинок повністю згорів. Про втрату житла Харчишин повідомив на своїй сторінці в соцмережах.

Згодом музикант долучився до розчищення території разом із волонтерами організації «Добробат».

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин розповідав про знищення свого будинку під Гостомелем. Тоді музикант наголошував, що оселя була важливою частиною життя його родини. «Главком» також писав, що артист показував фотографії залишків будинку після російського обстрілу.