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    Шоу-биз

    Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой

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    <p>Соня Киперман</p> <p>instagram.com/sonyaxkiperman/</p> - Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой

    Соня Киперман

    instagram.com/sonyaxkiperman/

    В этом году Соня окончила обучение в частной школе Ojai Valley School в США и поступила в гуманитарный колледж Уиттьер

    18-летняя Соня Киперман тоскует по уходящим теплым денькам. Модель поделилась эффектным снимком. На нем Соня в сияющем черном бикини с тонкими завязками позирует рядом с бассейном.

    Киперман красиво изогнула спину и прикрыла глаза от яркого солнца. Купальник идеально подчеркнул ее тонкую талию, идеальный плоский живот и роскошную грудь, а мокрые волосы внесли в курортный образ страстную нотку. «Скучаю по лету», – написала Соня в Instagram.

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    Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой
    Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой
    Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой
    Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой
    Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой
    Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой
    Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой
    Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой
    Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой
    Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой
    Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой
    Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой
    Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой
    Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой
    Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой
    Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой
    Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой
    Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой
    Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой

    Поклонников восхитил такой «горячий» кадр, и они осыпали наследницу популярной певицы комплиментами, отмечая схожесть Сони со звездной мамой. «Такая женщина красивая», «Прекрасная», «Красотка», «Королева», «Горячая», «Грудь огонь», «Красивая и стройная, как мама», – прокомментировали фолловеры под фото.

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