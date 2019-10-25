Дочь Веры Брежневой в крохотном бикини похвасталась стройной фигурой



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Соня Киперман instagram.com/sonyaxkiperman/

В этом году Соня окончила обучение в частной школе Ojai Valley School в США и поступила в гуманитарный колледж Уиттьер

18-летняя Соня Киперман тоскует по уходящим теплым денькам. Модель поделилась эффектным снимком. На нем Соня в сияющем черном бикини с тонкими завязками позирует рядом с бассейном.

Киперман красиво изогнула спину и прикрыла глаза от яркого солнца. Купальник идеально подчеркнул ее тонкую талию, идеальный плоский живот и роскошную грудь, а мокрые волосы внесли в курортный образ страстную нотку. «Скучаю по лету», – написала Соня в Instagram.

Поклонников восхитил такой «горячий» кадр, и они осыпали наследницу популярной певицы комплиментами, отмечая схожесть Сони со звездной мамой. «Такая женщина красивая», «Прекрасная», «Красотка», «Королева», «Горячая», «Грудь огонь», «Красивая и стройная, как мама», – прокомментировали фолловеры под фото.