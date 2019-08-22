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    Шоу-биз

    «Допрыгалась, дотанцевалась»: участница «Танцев со звездами» получила серьезную травму

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    Виктория Булитко - «Допрыгалась, дотанцевалась»: участница «Танцев со звездами» получила серьезную травму
    Виктория Булитко
    instagram.com/bulitka/

    Звезда лелеет надежду війти на паркет

    Популярная актриса «Дизель шоу», и участница нового сезона танцевального проекту «Танцы со звездами» Виктория Булитко травмировала ногу.

    О печальном инциденте, произошедшем на репетиции шоу, звезда сообщила в своем Инстаграм-сторис

    Артистка опубликовала видео, в котором отметила, что травмировала правую ногу.

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    «Допрыгалась, дотанцевалась»: участница «Танцев со звездами» получила серьезную травму
    «Допрыгалась, дотанцевалась»: участница «Танцев со звездами» получила серьезную травму
    «Допрыгалась, дотанцевалась»: участница «Танцев со звездами» получила серьезную травму
    «Допрыгалась, дотанцевалась»: участница «Танцев со звездами» получила серьезную травму
    «Допрыгалась, дотанцевалась»: участница «Танцев со звездами» получила серьезную травму
    «Допрыгалась, дотанцевалась»: участница «Танцев со звездами» получила серьезную травму
    «Допрыгалась, дотанцевалась»: участница «Танцев со звездами» получила серьезную травму
    «Допрыгалась, дотанцевалась»: участница «Танцев со звездами» получила серьезную травму
    «Допрыгалась, дотанцевалась»: участница «Танцев со звездами» получила серьезную травму
    «Допрыгалась, дотанцевалась»: участница «Танцев со звездами» получила серьезную травму
    «Допрыгалась, дотанцевалась»: участница «Танцев со звездами» получила серьезную травму
    instagram.com/bulitka/

    «Вот, допрыгалась, дотанцевалась. Еду к хирургу, потому что прыгать я пока на правой ноге не могу. Ведь она у меня толкающая, все приземления на нее, все поддержки от нее», - пожаловалась звезда.

    Также Виктория продемонстрировала отек на ноге и сравнила с левой ногой.

    В прошлом году во время репетиций к шоу в результате падения сильно Слава Каминская

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    Танцы со звездами актриса Дизель шоу
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