«Допрыгалась, дотанцевалась»: участница «Танцев со звездами» получила серьезную травму



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Виктория Булитко instagram.com/bulitka/

Звезда лелеет надежду війти на паркет

Популярная актриса «Дизель шоу», и участница нового сезона танцевального проекту «Танцы со звездами» Виктория Булитко травмировала ногу.

О печальном инциденте, произошедшем на репетиции шоу, звезда сообщила в своем Инстаграм-сторис

Артистка опубликовала видео, в котором отметила, что травмировала правую ногу.

«Вот, допрыгалась, дотанцевалась. Еду к хирургу, потому что прыгать я пока на правой ноге не могу. Ведь она у меня толкающая, все приземления на нее, все поддержки от нее», - пожаловалась звезда.

Также Виктория продемонстрировала отек на ноге и сравнила с левой ногой.

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