«Допрыгалась, дотанцевалась»: участница «Танцев со звездами» получила серьезную травму
Виктория Булитко
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Звезда лелеет надежду війти на паркет
Популярная актриса «Дизель шоу», и участница нового сезона танцевального проекту «Танцы со звездами» Виктория Булитко травмировала ногу.
О печальном инциденте, произошедшем на репетиции шоу, звезда сообщила в своем Инстаграм-сторис
Артистка опубликовала видео, в котором отметила, что травмировала правую ногу.
«Вот, допрыгалась, дотанцевалась. Еду к хирургу, потому что прыгать я пока на правой ноге не могу. Ведь она у меня толкающая, все приземления на нее, все поддержки от нее», - пожаловалась звезда.
Также Виктория продемонстрировала отек на ноге и сравнила с левой ногой.
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