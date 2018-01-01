Дуэйн Джонсон и его лучший друг-горилла в новом трейлере «Рэмпейдж»

Популярный актер в компании огромной гориллы и летающего волка превратили в руины Северную Америку

Дуэйн Джонсон продолжает активно сниматься в кино, и в 2018 году в числе прочих проектов на большом экране мы увидим его в боевике «Рэмпейдж», снятом «по мотивам» простенькой и очень старой видео игры. Новый трейлер «Рэмпейджа», в котором компанию Дуэйну составляют Джеффри Дин Морган, огромная горилла и летающий



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Популярный актер в компании огромной гориллы и летающего волка превратили в руины Северную Америку

Дуэйн Джонсон продолжает активно сниматься в кино, и в 2018 году в числе прочих проектов на большом экране мы увидим его в боевике «Рэмпейдж», снятом «по мотивам» простенькой и очень старой видео игры. Новый трейлер «Рэмпейджа», в котором компанию Дуэйну составляют Джеффри Дин Морган, огромная горилла и летающий волк, уже появился в сети.

Главный герой «Рэмпейджа», приматолог Дэвис Окойи (Дуэйн Джонсон), предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом — гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники.

Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.

Джерело: popcornnews