Джейсон Деруло виступив в Москві. Українці показали йому напрямок руху російського корабля

Титулований музичний виконавець також має в графіку концерт у Санкт-Петербурзі

Американський співак Джейсон Деруло відіграв концерт в Москві. Артист став одним з найтитулованіших представників світового шоу-бізнесу, які приїхали до Росії після 24 лютого 2022 року. Через гастролі в РФ Деруло засудили й деякі українські артисти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

Окрім Москви, 36-річний Деруло в неділю, 28 вересня, виступить в Санкт-Петербурзі. Джейсон, який продав понад 250 млн копій своїх синглів, вже опублікував фото з рідного міста диктатора Путіна. Слід зазначити, що лише на Instagram Деруло підписані понад 38 млн фолловерів.

Джейсон Деруло в рідному місті Путіна, Санкт-Петербурзі фото: Instagram/jasonderulo

В мережі американця критикують за те, що він дає шоу в країні-агресорі під час війни проти України. Користувачі закидають Деруло підтримку російської економіки та нехтування моральними принципами заради грошей, називаючи виступ у диктаторській державі «ганебним» кроком.

В коментарях під одним з дописів Джейсона Деруло засудили представники українського шоу-бізнесу. Телеведучий, волонтер Денис Христов показав американській суперзірці напрямок руху «російського корабля». Співак Влад Дарвін (Vlad Darwin) написав наступне: «Дуже сумно через твій вчинок. До побачення». Також свої повідомлення залишили й користувачі соцмереж.

Коли хочеш відчути себе зіркою, їдеш до країни, куди справжні зірки не їдуть.

Зрештою, все зводиться до грошей.

Я щойно видалив його з Apple Music. Там все одно було лише дві пісні.

Коментарі Дениса Христова та Влада Дарвіна скриншот: Instagram/jasonderulo

Зазначимо, що на момент написання матеріалу на Джейсона Деруло підписані в Instagram чимало українських знаменитостей. Серед них, зокрема, співачки Джамала (Jamala), Оля Полякова, Світлана Лобода (Loboda), Mamarika, музичні виконавці Вадим Олійник, Positiff (Олексій Завгородній) та інші.

Наприкінці січня в Джейсона Деруло стартує невелике світове турне The Last Dance. Воно завершиться 8 березня 2026 року концертом у Парижі. На концерті в Москві Деруло заявив зі сцени, що скоріше за все додасть в список і столицю Росії.

Джейсон Деруло розпочав кар’єру як автор для інших артистів, а згодом заявив про себе як сольний виконавець. Світову популярність Деруло здобув завдяки пісням Whatcha Say, Talk Dirty, Wiggle, Trumpets, Savage Love, які очолювали чарти в багатьох країнах світу. Американець має чимало дуетів із зірками світової сцени. Він записував спільні треки з такими артистами, як Снуп Догг, 2 Chainz, Нікі Мінаж, Малума, Адам Левін (гурт Maroon 5), Девід Гетта ба іншими.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений UNITED24Media (@united24.media)

