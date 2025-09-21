Музичний конкурс Intervision (Інтербачення) значно політизований, бо на ньому показали промову Путіна та взяли інтерв'ю на трибуні в Лаврова

В Москві завершився пісенний конкурс Інтербачення, на якому виступили представники 23 країн світу. Переважно ті, які мають «теплі» дипломатичні стосунки з російським урядом. Під час оголошення результатів голосування стався неприємний інцидент з членами журі від США та Саудівської Аравії. Про це повідомляє «Главком».

На відміну від Євробачення, де голосують глядачі та комісія з кількох членів журі, на Інтербаченні бали за всю країну виставляє лише один представник шоу-бізнесу. То ж результати можна вважати суб'єктивними. Під час оголошення результатів від Саудівської Аравії організатори поставили титр, ніби голосує журі від США. Представник арабської країни був розгублений, бо бали називали упродовж хвилини, ніхто цього не помітив і перейшли до наступних членів журі.

Музиканта Ахмеда Карканаві в прямому етері подали як члена журі від США, а не Саудівської Аравії скриншот: YouTube/newsxlive

Згодом, через декілька країн, бали озвучили за США. Озвучували результати від Джо Лінна Тернера. Це колишній вокаліст гуртів Deep Purple та Rainbow, який відомий своєю проросійською позицією. Тернер неодноразово виступав у Росії, включно з окупованим Кримом. Він говорив в інтерв’ю в Сімферополі, що носить перстень із гербом Росії – бо «правда живе тут».

Музикант критикує колективний Захід, включно зі США. Втім це не завадило йому ставити бали на Інтербаченні-2025 від цієї країни. До речі, його протитрували правильно.

Американський співак Джо Лінн Тернер виставляв бали від США скриншот: YouTube/newsxlive

Згодом, в самому кінці голосування організатори повернулись до члена журі від Саудівської Аравії. Вони попросили вибачення та повторили його бали. Втім, щасливіше обличчя музиканта Ахмеда Карканаві від цього не стало. Під час етеру з ним щось емоційно вирішував Джо Лінн Тернер.

Зазначимо, що на конкурсі Інтербачення-2025 США спочатку мав представляти американський музикант Брендон Говард. Проте за кілька днів до початку він відмовився від участі нібито через сімейні обставини. Заміною стала австралійська співачка грецького походження Vassy, яка тривалий час працює у США і маж там право на ПМЖ. Перед конкурсом із її біографії навіть зникли згадки про підтримку ЛГБТ-організацій, які є у РФ забороненими.

Що цікаво, на початку трансляції США оголосили в урочистому інтервал-акті. Ба більше, в грін-румі сиділа американська делегація, а Vassy усміхалась на камеру. Втім у фіналі після презентації її візитівки, коли вона мала виходити на сцену, ведучий Олексій Воробйов заявив, що виступу не буде. Все це мало вигляд як заздалегідь спланована провокація.

«З незалежних від організаторів та делегації США причин, викликаних безпрецедентним політичним тиском з боку уряду Австралії, співачка Vassy не зможе виступити у фінальному шоу конкурсу. Сумно, коли політика втручається у світ, що належить музиці та мистецтву», – заявив пропутінський співак.

На початку трансляції організатори презентували СШа та показали співачку Vassy з делегацією скриншот: YouTube/newsxlive

Переможцем конкурсу став представник В’єтнаму – співак Duc Phuc із композицією на основі в’єтнамських легенд. Російський виконавець Shaman після свого виступу попросив не голосувати за нього, бо Росія вже перемогла. В цілому, в Інтербаченні-2025 було чимало пропагандистських моментів. Це і є основною відмінністю від Євробачення, яке наступного року святкуватиме 70-річчя.

Фінальні результати прокремлівського пісенного конкурсу скриншот: YouTube/newsxlive

Раніше «Главком» розповідав, що гурт Kazka підтвердив чутки про плани повернутися на Нацвідбір Євробачення. Водночас співачка Руслана оцінила Джамалу та Кароль в ролі музичних продюсерок Нацвідбору на Євробачення.