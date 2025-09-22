Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Дантес травмував обличчя на концерті Монатіка (фото)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Dantes на концерті Monatik в Києві
фото: Instagram/volodymyrdantes

Музичний виконавець разом з блогером Олексієм Дурнєвим стали зірковими гостями шоу співака Monatik

Співак Володимир Дантес (Dantes) травмувався під час виконання стрибка під сцену. Інцидент стався на концерті Дмитра Монатіка (Monatik) в столичному «Палаці Спорту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Дантеса.

В Монатіка, Дантеса та Дурнєва є спільна композиція «Музика». Саме її артисти виконали перед багатотисячним натовпом в центрі Києва. Для Олексія Дурнєва цей концерт став дебютом на сцені «Палацу Спорту». В кульмінації виступу Дантес та Дурнєв стрибнули в спеціальну зону. Втім, Володимир отримав травму. Внаслідок невдалого падіння на лобі артиста з'явився синець.

«Концерт Дмитра Монатіка завершився ось таким приколом суперовим. Але хочу вам подякувати всім глядачам, які ходять на концерти Діми. Дякую вам за це. Це справжній подарунок, справжнє щастя для артиста. І продовжуйте ходити на концерти», – зазначив Володимир Дантес.

Дантес травмував обличчя на концерті Монатіка (фото) фото 1
скриншот: Instagram/volodymyrdantes

Зазначимо, що дует з Дантесом та Дурнєвим був не єдиним на сцені «Палаці Спорту». Monatik, зокрема, заспівав і з музичною виконавицею Надею Дорофєєвою (Dorofeeva). Вони виконали нову композицію If you know what I mean.

Експодружжя Дорофєєва та Дантес не так часто з'являються на одній сцені під час одного заходу. Ще задовго до розлучення у 2022-му вони подружились з Дмитром Монатіком та його дружиною Іриною. Знаменитості були сусідами в одному з котеджних комплексів в передмісті Києва.

Дмитро Монатік, Володимир Дантес та Надя Дорофєєва (2019 рік)
Дмитро Монатік, Володимир Дантес та Надя Дорофєєва (2019 рік)
фото: Instagram/volodymyrdantes

Раніше «Главком» розповідав, що гурт Kazka підтвердив чутки про плани повернутися на Нацвідбір Євробачення. Водночас співак Іван Дорн заговорив про закінчення війни.

Читайте також:

Теги: Володимир Дантес травма концерт Монатик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Клоноване Євробачення. Російська пропаганда визнала свою неймовірну брехню
Клоноване Євробачення. Російська пропаганда визнала свою неймовірну брехню
Відкриття власного бізнесу довело Наталку Денисенко до сліз
Відкриття власного бізнесу довело Наталку Денисенко до сліз
Секрет розлучення Шварценеггера: актор пожартував над колишньою дружиною
Секрет розлучення Шварценеггера: актор пожартував над колишньою дружиною
Дантес травмував обличчя на концерті Монатіка (фото)
Дантес травмував обличчя на концерті Монатіка (фото)
«Запрошу всю родину». Ауріка Ротару розказала, як святкуватиме 45-річчя творчості великим концертом (ексклюзив)
«Запрошу всю родину». Ауріка Ротару розказала, як святкуватиме 45-річчя творчості великим концертом (ексклюзив)
Нещасний випадок на майданчику: Голланд отримав струс мозку
Нещасний випадок на майданчику: Голланд отримав струс мозку

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua