Дантес травмував обличчя на концерті Монатіка (фото)

Музичний виконавець разом з блогером Олексієм Дурнєвим стали зірковими гостями шоу співака Monatik

Співак Володимир Дантес (Dantes) травмувався під час виконання стрибка під сцену. Інцидент стався на концерті Дмитра Монатіка (Monatik) в столичному «Палаці Спорту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Дантеса.

В Монатіка, Дантеса та Дурнєва є спільна композиція «Музика». Саме її артисти виконали перед багатотисячним натовпом в центрі Києва. Для Олексія Дурнєва цей концерт став дебютом на сцені «Палацу Спорту». В кульмінації виступу Дантес та Дурнєв стрибнули в спеціальну зону. Втім, Володимир отримав травму. Внаслідок невдалого падіння на лобі артиста з'явився синець.

«Концерт Дмитра Монатіка завершився ось таким приколом суперовим. Але хочу вам подякувати всім глядачам, які ходять на концерти Діми. Дякую вам за це. Це справжній подарунок, справжнє щастя для артиста. І продовжуйте ходити на концерти», – зазначив Володимир Дантес.

Зазначимо, що дует з Дантесом та Дурнєвим був не єдиним на сцені «Палаці Спорту». Monatik, зокрема, заспівав і з музичною виконавицею Надею Дорофєєвою (Dorofeeva). Вони виконали нову композицію If you know what I mean.

Експодружжя Дорофєєва та Дантес не так часто з'являються на одній сцені під час одного заходу. Ще задовго до розлучення у 2022-му вони подружились з Дмитром Монатіком та його дружиною Іриною. Знаменитості були сусідами в одному з котеджних комплексів в передмісті Києва.

Дмитро Монатік, Володимир Дантес та Надя Дорофєєва (2019 рік) фото: Instagram/volodymyrdantes

