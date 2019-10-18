Дженнифер Энистон поделилась редкой детской фотографией



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Себя в детском возрасте Энистон сравнила с собой сегодняшней

50-летняя Дженнифер Энистон продолжает радовать поклонников забавными снимками. Сегодня звезда сериала «Друзья» показала фанатам, как на протяжении долгих лет она умеет сохранять утонченное чувство стиля. Актриса опубликовала забавные фото.

После дебюта в популярной социальной сети Энистон собрала более 11,5 миллионов подписчиков за один день. Чтобы не заставлять фанатов больше ждать, актриса, исполнившая роль Рэйчел Грин в популярном ситкоме 90-х, делится очаровательными кадрами.