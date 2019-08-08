Джип с Дакотой Джонсон наехал на молодую мать



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Дакота Джонсон

Машина звезд наехала на пешехода

Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон и вокалист группы «Coldplay» Крис Мартин возвращались со съемок развлекательной передачи «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» в Нью-Йорке. Водитель звездной пары не справился с управлением автомобиля и проехал на красный свет светофора. Пытаясь остановить машину, он наехал на ногу пешеходов. Пострадавшей оказалась 25-летняя женщина, которая гуляла вместе с мужем и маленьким сыном.

Пострадавшей оказалась 25-летняя жительница Нью-Йорка

Водитель дорогого джипа не сразу заметил, что под его колесами оказался пешеход. Свидетелям происшествия пришлось стучать в окна затонированного внедорожника, чтобы обратить внимание его пассажиров на случившееся. В салоне машины находились Крис Мартин с 13-летним сыном Моисеем и Дакота Джонсон.

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