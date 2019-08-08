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    Шоу-биз

    Джип с Дакотой Джонсон наехал на молодую мать

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    Дакота Джонсон&nbsp; - Джип с Дакотой Джонсон наехал на молодую мать
    Дакота Джонсон 

    Машина звезд наехала на пешехода

    Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон и вокалист группы «Coldplay» Крис Мартин возвращались со съемок развлекательной передачи «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» в Нью-Йорке. Водитель звездной пары не справился с управлением автомобиля и проехал на красный свет светофора. Пытаясь остановить машину, он наехал на ногу пешеходов. Пострадавшей оказалась 25-летняя женщина, которая гуляла вместе с мужем и маленьким сыном.

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    Пострадавшей оказалась 25-летняя жительница Нью-Йорка

    Водитель дорогого джипа не сразу заметил, что под его колесами оказался пешеход. Свидетелям происшествия пришлось стучать в окна затонированного внедорожника, чтобы обратить внимание его пассажиров на случившееся. В салоне машины находились Крис Мартин с 13-летним сыном Моисеем и Дакота Джонсон.

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    Джип с Дакотой Джонсон наехал на молодую мать
    Джип с Дакотой Джонсон наехал на молодую мать
    Джип с Дакотой Джонсон наехал на молодую мать
    Джип с Дакотой Джонсон наехал на молодую мать
    Джип с Дакотой Джонсон наехал на молодую мать
    Джип с Дакотой Джонсон наехал на молодую мать
    Джип с Дакотой Джонсон наехал на молодую мать
    Джип с Дакотой Джонсон наехал на молодую мать
    Джип с Дакотой Джонсон наехал на молодую мать
    Джип с Дакотой Джонсон наехал на молодую мать
    Джип с Дакотой Джонсон наехал на молодую мать
    Джип с Дакотой Джонсон наехал на молодую мать
    Джип с Дакотой Джонсон наехал на молодую мать

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