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Помер 57-річний український дизайнер, співзасновник Ukrainian Fashion Week

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Спільнота Ukrainian Fashion Week висловила співчуття родині Сергія Бизова
фото: Ukrainian Fashion Week/Facebook

Сергій Бизов був титулованим українським дизайнером

Помер відомий український дизайнер та співзасновник Ukrainian Fashion Week (UFW) Сергій Бизов. Звістку про смерть митця повідомила колишня очільниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська, передає «Главком».

Сергій Бизов разом з Іриною Данилевською створив Ukrainian Fashion Week. Данилевська поділилася спогадами багаторічної співпраці та дружби з дизайнером. Засновниця UFW також поділилася архівним фото із Сергієм Бизовим.

Сергій Бизов з Іриною Данилевською
Сергій Бизов з Іриною Данилевською
фото: Ірина Данилевська/Facebook

«Здається, я вже звикла до поганих новин. Але кожна нова – рана на серці. Помер Сергій Бизов. Талановитий дизайнер. Той, хто створював моду Незалежної України. Той, з ким ми задумали Ukrainian Fashion Week. Пам'ятатиму ту ніч, у прокуреній кухні у нас з Володею Нечипоруком на Десятинній, коли власне і народився Український Тиждень Моди – його концепція, правила і формат. Пам'ятатиму покази колекцій Сергія, рівень яких вражає і досі. Пам'ятатиму нашу роботу в l'Officiel. Дякую тобі, Сергію за «планку», яку ти завжди тримав. Пам'ятатиму…» – написала Ірина Данилевська.

Помер 57-річний український дизайнер, співзасновник Ukrainian Fashion Week фото 1
фото: Ukrainian Fashion Week/Facebook

Новину про смерть дизайнера повідомили також на сторінці Ukrainian Fashion Week. Fashion-спільнота висловила співчуття рідним Сергія Бизова. «Пішов із життя український дизайнер Сергій Бизов. Разом з Іриною Данилевською та Володимиром Нечипоруком він стояв біля витоків Ukrainian Fashion Week. Наші співчуття рідним і близьким Сергія та всій fashion-спільноті України», – йдеться у дописі.

Сергій Бизов пішов з життя у віці 57 років. Подробиці смерті дизайнера не розголошують.

Також повідомлялося, Ірина Данилевська залишила посаду CEO Ukrainian Fashion Week. Новою очільницею Тижня моди стала Єлизавета Ущека, яка останні п'ять років керувала Департаментом комунікацій організації.  Єлизавета Ущека приєдналася до команди Ukrainian Fashion Week у 2021 році. За п'ять років її зона відповідальності розширювалася: вона працювала з медіанапрямом, комунікаціями, міжнародними проєктами та спеціальними ініціативами.

Теги: дизайнер смерть мода

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