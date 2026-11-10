Алла Кудлай заступилася за свою похресницю Настю Каменських після мовного скандалу

Алла Кудлай розповіла про стосунки з Настею Каменських

Народна артистка України Алла Кудлай публічно заступилася за свою похресницю, співачку Настю Каменських. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар зірки проєкту «Наодинці з Гламуром».

Алла Кудлай висловилася про мовний скандал, в який потрапила її похресниця. Настя Каменських неодноразово обурювала мережу висловлюваннями про українську мову. Зрештою заявила, що перейшла на російську мову через проблеми зі здоров'ям. Хрещена Каменських не хотіла давати розгорнутий коментар про інцидент. Артистка зауважила, що попри все її ставлення до похресниці залишається незмінним.

«Я не буду говорити. Це моя похресниця. У мене язик не повернеться нічого сказати. Бо я її знаю. А те, що там щось для чогось… Перемолеться – мука буде», – зазначила співачка.

Крім того, Алла Кудлай розповіла про стосунки із Настею Каменських. Зірка також похвалила похресницю та розповіла, якою вона є в житті. «Настунька – моя улюблена дівчинка. Я її дуже люблю. Вона дуже талановита, красива, привітна. Вона завжди мені телефонує. Це моя похресниця. Вона дуже класна дівчинка», – сказала народна артистка.

Зазначимо, народна артистка України Алла Кудлай є хрещеною співачки Насті Каменських та подругою-колегою її матері Лідії Каменських. Алла Кудлай та Лідія Каменських дружать ще з юних років. Вони разом працювали у Хорі імені Г. Верьовки, згодом жінки стали близькими подругами, а зрештою й кумами.

Як писав «Главком», влітку Настя Каменських приїздила до Києва з-за кордону та зустрілася зі своєю зірковою хрещеною Аллою Кудлай та мамою Лідією Каменських. Спільне фото із зустрічі в мережі публікувала Алла Кудлай.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських в інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій заявила, що знову почала говорити російською мовою через проблеми зі здоров'ям. Артистка заявила, що її тіло не сприймає українську мову. У співачки зʼявилася кіста, а також вона втратила голос. Рішенням проблеми, на думку Каменських, була відмова від української мови. Зокрема, таку пораду їй дала психологиня.

Також повідомлялося, Настя Каменських розповідала, що повернулася до російської мови під час повномасштабного вторгнення. Каменських пояснила, що розмовляє російською мовою з дитинства, а також виросла у російськомовному Києві. Саме тому вона знову заговорила російською мовою в публічному просторі. Крім того, заявила, що «не підтримує те, що відбувається в Україні».