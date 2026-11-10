Вдова Віталія Білоножка зізналася, чи готова до нових стосунків

Світлана Білоножко була у шлюбі з Віталієм Білоножком 47 років

Дружина народного артиста України Віталія Білоножка, співачка Світлана Білоножко вперше висловилася про особисте життя після смерті чоловіка. Зірка зізналася, чи готова закохатися знову. Цим вона поділилася в коментарі «Наодинці з Гламуром», пише «Главком».

Світлана Білоножко заявила, що готова до закоханості, однак не впевнена, що ще зустріне свою людину. Жінка запевнила, що досі не зустрічала достойного чоловіка, оскільки ніхто не може зрівнятися з Віталієм Білоножком. «Закоханість – колосальне відчуття. Якщо так станеться, що я зможу закохатися, то це нормально. Я була настільки віддана чоловіку, що страшно уявити, що десь хтось буде поруч. Поки що тільки так. Достойного ще не побачила. Мені все не те», – розповіла зірка.

Світлана Білоножко була у шлюбі з Віталієм Білоножком упродовж 47 років фото: Світлана Білоножко /Facebook

Артистка пояснила, що часто порівнює інших чоловіків із покійним чоловіком, адже для неї він був найкращим в усьому. Зокрема, навіть під час роботи їй складно обрати партнера по сцені.

«Ми обирали чоловіка для знімань. Ось мені не те й все. Мені кажуть: «Свєто, ну ти й вредна». Може, й так. Але це не моє. Я звикла до людини, мені навіть запах важливий. Мій чоловік все життя палив, але все життя він був ароматний, чистий, красивий, достойний. Тож мені все інше не подобається», – поділилася співачка.

Світлана та Віталій Білоножки в молоді роки фото: кадр з відео

Зазначимо, народний артист України, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» та суперзірка української естради Віталій Білоножко пішов з життя у віці 70 років 9 січня 2024 року.

Нагадаємо, вдова народного артиста Віталія Білоножка, співачка Світлана Білоножко розповіла, чи отримує її родина гроші від пісень її покійного чоловіка. За словами Світлани Білоножко, існують проблеми з правами на пісні Віталія Білоножка. Світлана Білоножко пояснила, що вже зареєструвала власні пісні та чоловіка. За словами співачки, вона отримує гроші, однак не ті суми, які мали б бути.

Також повідомлялося, Світлана Білоножко розповідала, як переживає смерть свого чоловіка – народного артиста Віталія Білоножка. Жінка зізнавалася, що для їхньої родини – це трагедія. Артистка розповідала, що Віталій Білоножко внаслідок постійного стресу страждав на цукровий діабет. За словами жінки, він все брав дуже близько до серця. Та найбільше вплинула війна.