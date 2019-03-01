  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Джоан Роулинг пообещала нового персонажа в продолжении «Фантастических тварей»

    • Розсилка
    Джоан Роулинг - Джоан Роулинг пообещала нового персонажа в продолжении «Фантастических тварей»
    Джоан Роулинг

    Съемки третьей части фильма начнутся этой осенью

    Поклонники «Фантастических тварей» будут удивлены новым персонажем, которого они увидят в третьей части фильма, заявила британская писательница и сценарист Джоан Роулинг.

    В разговоре с журналистами издания Comic Book она напомнила, что всего фанатов ждут пять фильмов о «Фантастических тварях», некоторые нюансы которых могут меняться, однако у всех картин будет одна сюжетная линия.

    «Особое внимание я уделила одному персонажа, увидев которого, поклонники по-настоящему удивятся», - отметила британка.

    Тем временем гендиректор кинокомпании Warner Bros. признал, что вторая картина в прокате не оправдала ожиданий создателей, однако Джоан Роулинг активно пишет сценарий к третьему фильму, и в кинокомпании надеются, что эта картина покажет лучшие результаты.

    Ранее сообщалось, что в Warner Bros. приняли решение о переносе съемок третьей части картины «Фантастические твари» с июля на октябрь или ноябрь. Причины создатели фильма объяснять не стали.

    знаменитости кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ