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    Шоу-биз

    Джоэл Коэн снимет новую экранизацию шекспировской трагедии «Макбет»

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    Джоэл Коэн снимет новую экранизацию шекспировской трагедии «Макбет»

    На главные роли претендуют Фрэнсис МакДорманд и Дензел Вашингтон

    Джоэл Коэн, один из режиссерского дуэта братьев Коэн, займется экранизацией знаменитой пьесы Уильяма Шекспира «Макбет». Об этом сообщает Deadline.

    На главные роли, Макбета и его жены, рассматривают Фрэнсис МакДорманд и Дензела Вашингтона. Сценарий напишет сам Джоэл Коэн.

    Классический сюжет рассказывает историю шотландского лорда Макбета, которого три ведьмы убеждают в том, что он должен стать королем. На пути к власти он не останавливается ни перед чем, и это не заканчивается для него ничем хорошим.

    «Макбет» неоднократно экранизировали. Последний фильм по мотивам пьесы Шекспира был снят в 2015 году режиссером Джастином Курзелем, который снял в главных Майкла Фассбендера и Марион Котийяр.

     

    Джерело: Esquire

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