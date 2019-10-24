Джонни Депп согласился выполнить скандальные требования экс-супруги Эмбер Херд



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Джонни Депп и Эмбер Херд

Появились новые подробности затянувшегося судебного процесса между бывшими возлюбленными

Развод голливудских звехд,33-летней Эмбер Херд и 56-летнего Джонни Деппа набирает новые обороты. После разрыва актриса заявила, что супруг избивал ее, находясь под воздействием алкогольных и наркотических средств. Свою вину и зависимости Джонни отрицает, однако адвокаты Эмбер требуют от него доказательств.

«Мистер Депп не может оспаривать истину утверждений г-жи Херд о том, что применял к ней насилие и оскорблял, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а затем беспечно отказываться в предоставлении доказательств, оспаривающих обвинения в его адрес», - цитирует слова адвоката актрисы издание Mirror.

Судья встал на сторону Эмбер, в связи с чем Джонни обязан предоставить суду все запрошенные документы с данными о зависимостях Деппа до 15 ноября. В ответ представители актера заявили, что команда Херд пытается выиграть дело за счет пиара.

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