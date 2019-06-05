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    Шоу-биз

    Эмма Уотсон показала идеальную фигуру в купальнике на отдыхе в Мексике

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    <p>Эмма Уотсон</p> <p>instagram.com/redcarpetmood/</p> - Эмма Уотсон показала идеальную фигуру в купальнике на отдыхе в Мексике

    Эмма Уотсон

    instagram.com/redcarpetmood/

    Звезда держит себя в хорошей форме

    Эмма Уотсон сейчас больше времени посвящает не актерской карьере, а обязанностям посла доброй воли OOH и борьбе за права женщин: недавно 29-летняя активистка посетила Саммит Большой семерки, где обсуждали проблемы гендерного равенства и сексизма. А сейчас Эмма отправилась в Кабо-Сан-Лукас на заслуженный отдых под мексиканским солнцем.

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    Эмма Уотсон показала идеальную фигуру в купальнике на отдыхе в Мексике
    Эмма Уотсон показала идеальную фигуру в купальнике на отдыхе в Мексике
    Эмма Уотсон показала идеальную фигуру в купальнике на отдыхе в Мексике
    Эмма Уотсон показала идеальную фигуру в купальнике на отдыхе в Мексике
    Эмма Уотсон показала идеальную фигуру в купальнике на отдыхе в Мексике
    Эмма Уотсон показала идеальную фигуру в купальнике на отдыхе в Мексике
    instagram.com/redcarpetmood/

    В прошлом октябре Уотсон была замечена в Мексике с новым бойфрендом, бизнесменом Бренданом Уоллесом, но с тех пор он пропал из поля зрения папарацци.

    знаменитости шоу-бизнес отдых
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