Эмма Уотсон показала идеальную фигуру в купальнике на отдыхе в Мексике



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Эмма Уотсон instagram.com/redcarpetmood/

Звезда держит себя в хорошей форме

Эмма Уотсон сейчас больше времени посвящает не актерской карьере, а обязанностям посла доброй воли OOH и борьбе за права женщин: недавно 29-летняя активистка посетила Саммит Большой семерки, где обсуждали проблемы гендерного равенства и сексизма. А сейчас Эмма отправилась в Кабо-Сан-Лукас на заслуженный отдых под мексиканским солнцем.

В прошлом октябре Уотсон была замечена в Мексике с новым бойфрендом, бизнесменом Бренданом Уоллесом, но с тех пор он пропал из поля зрения папарацци.