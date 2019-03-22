Ева Грин строила забавные рожицы на премьере фильма «Дамбо»



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Ева Грин

Знаменитая актриса восхитила стильным луком на красной дорожке

В Лондоне состоялась европейская премьера нового фильма Disney «Дамбо». 38-летняя Ева Грин, сыгравшая в фильме, была главной звездой на красной дорожке мероприятия.

Актриса предстала перед посетителями кинотеатра Curzon Mayfair в блестящем изумрудно-зеленом платье Alexandre Vauthier Couture с длинными рукавами. Ансамбль Ева дополнила массивными золотыми кольцами, а на ноги надела туфли Christian Louboutin.

Несмотря на то, что Ева рано пришла на премьеру, она покинула своих поклонников одной из последних. Актриса с удовольствием строила забавные рожицы камерам, показывала язык, раздавала автографы и общалась со зрителями.

Официальный Instagram-аккаунт звезды поделился некоторыми моментами вечера. В конце поста размещено забавное видео Грин с ее реакцией на съемку.

В фильме «Дамбо» актриса играет французскую воздушную гимнастку Колетт Маршан. Ради роли ей пришлось выучить множество трюков и долго общаться с настоящими циркачами. Ежедневные тренировки продолжались несколько месяцев.