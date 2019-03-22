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    Шоу-биз

    Ева Грин строила забавные рожицы на премьере фильма «Дамбо»

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    Ева Грин - Ева Грин строила забавные рожицы на премьере фильма «Дамбо»
    Ева Грин

    Знаменитая актриса восхитила стильным луком на красной дорожке

    В Лондоне состоялась европейская премьера нового фильма Disney «Дамбо». 38-летняя Ева Грин, сыгравшая в фильме, была главной звездой на красной дорожке мероприятия.

    Актриса предстала перед посетителями кинотеатра Curzon Mayfair в блестящем изумрудно-зеленом платье Alexandre Vauthier Couture с длинными рукавами. Ансамбль Ева дополнила массивными золотыми кольцами, а на ноги надела туфли Christian Louboutin.

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    Ева Грин строила забавные рожицы на премьере фильма «Дамбо»
    Ева Грин строила забавные рожицы на премьере фильма «Дамбо»
    Ева Грин строила забавные рожицы на премьере фильма «Дамбо»
    Ева Грин строила забавные рожицы на премьере фильма «Дамбо»
    Ева Грин строила забавные рожицы на премьере фильма «Дамбо»
    Ева Грин строила забавные рожицы на премьере фильма «Дамбо»
    Ева Грин строила забавные рожицы на премьере фильма «Дамбо»
    Ева Грин строила забавные рожицы на премьере фильма «Дамбо»
    Ева Грин строила забавные рожицы на премьере фильма «Дамбо»
    Ева Грин строила забавные рожицы на премьере фильма «Дамбо»

    Несмотря на то, что Ева рано пришла на премьеру, она покинула своих поклонников одной из последних. Актриса с удовольствием строила забавные рожицы камерам, показывала язык, раздавала автографы и общалась со зрителями.

    Официальный Instagram-аккаунт звезды поделился некоторыми моментами вечера. В конце поста размещено забавное видео Грин с ее реакцией на съемку.

    В фильме «Дамбо» актриса играет французскую воздушную гимнастку Колетт Маршан. Ради роли ей пришлось выучить множество трюков и долго общаться с настоящими циркачами. Ежедневные тренировки продолжались несколько месяцев.

     

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