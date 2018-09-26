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    Шоу-биз

    Евгений Кошевой поставил ультиматум Виталию Кличко

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    Евгений Кошевой поставил ультиматум Виталию Кличко

    Известный комик записал видеообращение

    Известно, что отсутствие горячей воды – животрепещущая проблема в жизни киевлян. За последние 5 месяцев только и разговоров, что о ней. Люди перестали интересоваться музыкой и танцами, жизнь уходит из этого города. Киев погрузился во мрак депрессии и пучину стенаний.

    За спасение города взялся Евгений Кошевой. Он выложил у себя в Instagram видеообращение к мэру Киева Виталию Кличко. Лежа в ванной в спортивном костюме, комик вопросил у градоначальника о сроках включения горячей воды.

    «Уважаемый, Виталий Владимирович, мэр. Вы скажите, пожалуйста, долго мне ждать горячей воды, или нет? Я уже замерз, сижу в спортивном костюме, жду горячую воду. Когда вы включите, в конце концов? И не только я жду, большинство Киева ждет, 5 месяцев уже»

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    Публикация от Евгений Кошевой (@evgenii.koshevoi)

    Реакция властей Киева нам неизвестна

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    Киев Квартал 95 мэр
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