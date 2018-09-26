Евгений Кошевой поставил ультиматум Виталию Кличко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Известный комик записал видеообращение

Известно, что отсутствие горячей воды – животрепещущая проблема в жизни киевлян. За последние 5 месяцев только и разговоров, что о ней. Люди перестали интересоваться музыкой и танцами, жизнь уходит из этого города. Киев погрузился во мрак депрессии и пучину стенаний.

За спасение города взялся Евгений Кошевой. Он выложил у себя в Instagram видеообращение к мэру Киева Виталию Кличко. Лежа в ванной в спортивном костюме, комик вопросил у градоначальника о сроках включения горячей воды.

«Уважаемый, Виталий Владимирович, мэр. Вы скажите, пожалуйста, долго мне ждать горячей воды, или нет? Я уже замерз, сижу в спортивном костюме, жду горячую воду. Когда вы включите, в конце концов? И не только я жду, большинство Киева ждет, 5 месяцев уже»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Кошевой (@evgenii.koshevoi) 25 Сен 2018 в 9:54 PDT

Реакция властей Киева нам неизвестна

Читайте также: Украинский футболист умылся собственной слюной перед матчем в Лиге Европы