Евровидение в Нидерландах могут перенести из-за коронавируса



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В Европейском вещательном союзе следят за ситуацией и в случае необходимости будут рассматривать запасные варианты проведения конкурса

В Европейском вещательном союзе сообщили, что следят за ситуацией

Песенный конкурс Евровидение-2020, который состоится в мае в нидерландском Роттердаме, могут перенести в случае увеличения эпидемии коронавируса. Об этом сообщил нидерландский вирусолог Аб Остерхау, передает RTL.

По его словам, несмотря на то, что в стране на данный момент не зафиксировали случаев коронавируса, скорее всего Нидерландам также придется столкнуться с заболеванием. «Нужно рассматривать и такое, что конкурс может не состояться. Однако все зависит от того, насколько сильной будет эпидемия коронавируса непосредственно перед Евровидением. Но на данный момент все выглядит не очень обнадеживающе из-за различных мест, где вирус сейчас появляется», - сказал Остерхау.

При этом в Европейском вещательном союзе (EBU), который является организатором Евровидения, сообщили, что следят за ситуацией и в случае необходимости будут рассматривать запасные варианты проведения конкурса.

«Мы придерживаемся рекомендаций Нидерландского национального института общественного здоровья и окружающей среды. Если они скажут, что конкретная угроза, то мы примем меры. Сейчас слишком рано об этом говорить», - сообщили в EBU.

Напомним, Украину на Евровидении-2020 представит группа Go_A с песней «Соловей». По словам вокалистки, они не собираются переводить текст на английский.