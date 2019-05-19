Фальшиво, но красиво: легендарная Мадонна впервые выступила на «Евровидении»



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Звезда порадовала поклонников ярким номером

60-летняя поп-идол современности Мадонна стала главной звездой «Евровидения»-2019». Звезда появилась перед публикой в мини-платье, которое из-за богатой отделки напомнило кольчугу. Образ дополнила повязка на глазу, которая стала главной фишкой предстоящего гастрольного тура Мадонны. Волосы звезда заплела в красивые косички.

Звезда исполнила свой всем известный хит «Like a prayer». Для второй песни она успела молниеносно переодеться в соблазнительный наряд - боди со шлейфом и высокие сапоги. Неизменными остались прическа и повязка на глазу.

Мадонна впервые спела композицию «Future» из нового альбома «Madame X». Он поступит в продажу в середине июня. Отметим, что несмотря на внушающие декорации и всеобщую масштабность постановки номера, качество выступления Мадонны было далеко от идеала – певица очень часто не попадала в ноты. Возможно этому поспособствовли технические проблемы, о которых мы писали ранее.

Напомним, международный конкурс «Евровидение» в этом году завершился победой певца из Нидерландов. В финале выступила наша Верка Сердючка, которая зажгла зал в Тель-Авиве.