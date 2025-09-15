Стефанішина розпочала роботу на посаді посла у США

Зеленський офіційно призначив Ольгу Стефанішину послом 27 серпня

У понеділок, 15 вересня, Ольга Стефанішина офіційно розпочала роботу на посаді надзвичайної і повноважної посолки України у Сполучених Штатах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис колишньої віцепремʼєрки.

Президент Володимир Зеленський офіційно призначив Ольгу Стефанішину послом України у США ще 27 серпня. «Розпочинаючи свою місію як посол у Сполучених Штатах, я несу з собою мужність і стійкість нашого народу», – написала Стефанішина.

Дипломатка розпочала місію з хвилини мовчання в памʼять про полеглих захисників України фото: X/Olga Stefanishyna

За словами дипломатки, вона розпочала місію з хвилини мовчання в памʼять про полеглих захисників України. «Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатичну діяльність – захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерські відносини та прагнемо справедливого і тривалого миру», – додала посолка.

Нагадаємо,Ольга Стефанішина розпочала кар’єру у сфері юриспруденції, де у 2006–2007 роках вела приватну юридичну практику. У 2007 році вона приєдналася до Міністерства юстиції України, де поступово пройшла шлях від керівниці відділу до директорки департаменту європейської інтеграції.

З 2017 року працювала у Секретаріаті Кабміну, очолюючи Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. У 2019 році балотувалася до Верховної Ради за списком партії «Українська стратегія Гройсмана», однак мандата не здобула. Наступного року, з січня по червень 2020 року, працювала радницею у юридичній фірмі «Ілляшев та партнери».

4 червня 2020 року Верховна Рада призначила Стефанішину віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. У 2024 році вона додатково обійняла посаду міністерки юстиції, залишившись при цьому віцепрем’єркою. У сферу її відповідальності входили питання інтеграції України до ЄС і НАТО, а також проведення переговорів із європейськими та американськими партнерами. У липні 2025 року Стефанішина залишила обидві посади в уряді у зв’язку з відставкою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Раніше Ольга Стефанішина була спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. «У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах», – пояснював Зеленський.

Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти колишньої віцепремʼєрки Ольги Стефанішиної. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).