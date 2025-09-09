Названо дату відновлення трансляцій засідань Ради

4 вересня Верховна Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань парламенту

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення прямих трансляцій засідань парламенту телеканалом «Рада». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Ради.

Зокрема, голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначив, що найближче засідання парламенту відбудеться 16 вересня. «Ця дата має стати початком, відколи ви постійно зможете бачити трансляції наживо на телеканалі та ютуб-каналі «Рада», – сказав він.

Нагадаємо, 4 вересня Верховна Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань парламенту. За відповідну ініціативу проголосувало 266 парламентарів.

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначав, що рішення припинити трансляцію засідань парламенту було ухвалене ще у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, з міркувань безпеки.