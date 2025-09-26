Харчишин з гурту «Друга Ріка» скасував європейський тур

Музичний виконавець Валерій Харчишин з двома іншими артистами не відвідають три країни, де планували відіграти концерти

Лідер гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин скасував спільний тур з артистами Odyn та Асафатоv. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі гурту «Друга Ріка».

В повідомленні йдеться, що артисти до останнього вірили і сподівалися, що тур відбудеться. Валерій Харчишин, Odyn та Асафатоv мали виступити в Берліні (Німеччина), Празі (Чехії), Варшаві та Кракові (Польща).

«Вели перемовини з організаторами, шукали можливості його проведення. Але, на жаль, було прийнято рішення про скасування концертів через причини, які не залежать від артистів. Ми перепрошуємо за завдані незручності. Нам надзвичайно шкода, що обставини склалися таким чином. Ми разом із вами довго чекали ці зустрічі», – йдеться в заяві.

Артисти наголосили, що вони працюють над тим, аби поїхати в заплановане турне трохи згодом. В повідомленні також зазначається, що всі кошти за придбані квитки будуть повернені.

Асафатоv (Сергій Асафатов) – 39-річний український співак та учасник вінницького гурту Jazzforacat. На початку 2020 року брав участь у десятому сезоні талант-шоу «Голос країни». Odyn – авторський проєкт Максима Харчишина, фронтмена гурту Crazy World. Валерій Харчишин – дядько молодого музиканта.

Зазначимо, що за декілька днів до оголошення про скасування європейського туру Валерія Харчишина з цими артистами, гурт «Друга Ріка» анонсував велике рок-шоу «Я є!» до свого 30-річчя. Шоу пройде 8 березня 2026 року в київському «Палаці спорту».

