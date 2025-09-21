Росія провела свій аналог «Євробачення»: хто переміг та чому не допустили США

Серед учасників – переважно країни, які або перебувають у сфері впливу РФ

У Росії завершився псевдоміжнародний пісенний конкурс «Інтербачення», який Кремль активно просуває як ідеологічну альтернативу Євробаченню. Захід пройшов під гаслами «традиційних цінностей» та культурної «багатополярності», пише «Главком».

Переможцем конкурсу став представник В’єтнаму – співак Duc Phuc із композицією на основі в’єтнамських легенд. Кремлівські ЗМІ подали це як «знак довіри до Росії від світової спільноти», хоч сам конкурс критикують за закритість і контроль з боку влади.

Фінал конкурсу провели на Live Арена в столиці Москві, туди завітав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. А диктатор Путін виступив з відеозверненням.

Серед учасників – переважно країни, які або перебувають у сфері впливу РФ, або мають економічну залежність: Білорусь, Іран, Куба, Сирія, Казахстан тощо. Конкурс відкривав відомий пропагандистський виконавець Шаман, який забажав, щоб журі не віддавали за нього свої голоси.

Конкурс пройшов з масштабною політичною складовою. Сцена прикрашена радянськими та «православно-державницькими» символами, а між номерами звучали гасла про «боротьбу із західною диктатурою», «відродження духовності» та «російський культурний суверенітет».

Цьогоріч серед 23 заявлених учасників мала бути й представниця США, однак її виступ скасували в останній момент.

Як повідомляють організатори на офіційних сторінках конкурсу, американсько-австралійська співачка VASSY не змогла взяти участь у фінальному шоу. Причиною нібито став «безпрецедентний політичний тиск» з боку уряду Австралії, який, за даними російської сторони, звернувся до артистки з офіційною нотою.

«З незалежних від організаторів та делегації США причин, спричинених безпрецедентним політичним тиском з боку уряду Австралії, співачка VASSY (громадянка США та Австралії) не зможе виступити у фінальному шоу конкурсу», – йдеться у заяві.

Наступний конкурс «Інтербачення» у 2026 році проведуть у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про проведення міжнародного музичного конкурсу «Інтербачення» у 2025 році.

Відомо, що Росію відсторонили від Євробачення у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення в Україну, а тепер вона вигадала свій пісенний конкурс.