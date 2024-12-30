Ірмі Вітовській – 50. Найцікавіше з біографії відомої акторки
Ірма Вітовська – дворазова лауреатка національної премії з кіномистецтва «Золота дзиґа» та два роки поспіль визнана найкращою акторкою національної премії від кінокритиків «Кіноколо»
Сьогодні, 30 грудня, 50-річний ювілей святкує відома українська акторка театру та кіно, продюсерка, громадська діячка та благодійниця, заслужена артистка України Ірма Вітовська-Ванца.
Ірма Вітовська – дворазова лауреатка національної премії з кіномистецтва «Золота дзиґа» (найкращій акторці 2019 та 2020 років) та два роки поспіль визнана найкращою акторкою національної премії від кінокритиків «Кіноколо» (найкраща акторка 2018 року – за головну роль у фільмі «Брама» та 2019 року – «Мої думки тихі»).
Акторка є володаркою двох національних премій «Телетріумф». Лауреатка театральної премії «Київська пектораль». Володарка «Золотого Дюку» на Одеському міжнародному кінофестивалі 2019 року за найкращу акторську роботу у фільмі «Мої думки тихі» режисера Антоніо Лукіча.
Ірма Вітовська стала першою лауреаткою Премії Women in Arts від HeForShe в категорії «Театр та кіно», створеною ООН та Українським інститутом. 2020 року стала лауреаткою преміії «Київ» їм. Івана Миколайчука за вагомий внесок у розвиток українського кіномистецтва
Біографія Ірми Вітовської
Ірина Вітовська народилася 30 грудня 1974 року в Івано-Франківську. Коріння батька походить із села Медуха Галицького району Івано-Франківської області. Прадід по материнській лінії – росіянин, а його дружина – латишка.
В юності мріяла стати археологинею, кілька років поспіль намагалася вступити до Прикарпатського інституту ім. Стефаника. Відвідувала театральний гурток при Палаці піонерів в Івано-Франківську.
1998 року закінчила Львівський державний музичний інститут за спеціальністю «Акторка драматичного театру», курс народного артиста України Богдана Козака.
З 1999 по 2016 рік була у шлюбі з Володимиром Кокотуновим, актором Молодого театру. 29 березня 2011 року народила сина Ореста.
8 квітня 2016 року одружилася з Віталієм Ванцою з Борислава Львівської області.
«Вважаю, що я щаслива. Здорова, руки-ноги на місці – що ще треба? Щоб бути щасливим, треба жити у гармонії з собою. Навіть коли настає депресія, треба їй віддаватися» – на запитання «Що для вас щастя?».
Кар'єра акторки
З 1998 року Вітовська працює у Молодому театрі, де грає і по сьогодні.
У 2015 році була тренеркою в шоу «Маленькі гіганти» на «1+1». На каналі ICTV вела проєкти «Народна зірка», «Шлюбні ігри». Ірма Вітовська брала участь у вокальному шоу «Народна зірка» на каналі «Україна».
За виконання ролі баби Прісі у виставі «Сталкери» (режисер Стас Жирков) Вітовська стала володаркою театральної премії «Київська пектораль» у 2016 році.
Акторка також стала лавреаткою національної премії «Благодійна Україна» за проєкт «Оскар і рожева пані» (реж. Р. Держипільський), де виконала головну роль, а також ініціаторка та креативна продюсерка проєкту, що покликаний на допомогу розвитку системи дитячої паліативної допомоги в Україні. Проєкт отримав благословення Ради Церков України та став володарем Гран-прі «Київська Пектораль» (2016). Проєкт є першим лавреатом премії «Дзеркало сцени» від газети «Дзеркало тижня» (2016).
Ірма Вітовська створила образ Гертруди в проєкті Ростислава Держипільського «Hamlet», що став лавреатом національної театральної премії «Гра» 2018 р.
На арені Національного цирку, в співпраці з «Диким театром» та продюсерською групою, у яку вона входила, втілила проєкт «Афродизіак» (режисер Максим Голенко), який за сім вистав (один сезон) подивилось понад 14 тис. глядачів, що стало рекордом в театральній галузі.
У фільмі «Брама» Ірма Вітовська знову виконала роль баби Прісі – 86-літньої мешканки зони відчуження, за що яку отримала премії «Кіноколо» (2018) і «Золота дзиґа» (2019). Це перший випадок в Україні, коли один і той же актор утілює той самий образ у різних трактуваннях матеріалу двох різних режисерів та в різних напрямках, як-то кіно й театр, а також отримує найвищі нагороди за свої роботи.
За роль матері головного героя Галини Ротт у фільмі «Мої думки тихі» (реж. Антоніо Лукіч), який вийшов у 2020 році, акторка отримала визнання аудиторії і критики, а також першу в кар'єрі премію «Золотий Дюк» Одеського міжнародного кінофестивалю в категорії «Найкраща акторська робота», другу нагороду «Кіноколо» та другу «Золоту дзиґу». Стрічка також отримала «Кришталевий глобус» на 54-му міжнародному кінофестивалі класу А в Карлових Варах, перемігши в категорії «Приз глядацьких симпатій», і нагороджена «FIPRESCI» на ОМКФ.
У 2020 році відбулася прем'єра фільму «Казка старого мельника», де Вітовська зіграла Параску Забрьоху. За цю роль акторка була номінована на «Золоту дзиґу» в категорії «Найкраща акторка другого плану». Вона написала звернення до кіноакадеміків, у якому натякала на те, що цього року нагороду заслуговують інші номінантки.
Стрічки, в яких зіграла Ірма Вітовська-Ванца:
- «Нескорений»,
- «Залізна сотня»,
- «Між першою і другою»,
- «Дідусь моєї мрії»,
- «Леся + Рома» (телесеріал),
- «Янгол - охоронець»,
- «Жіночі сльози»,
- «Битви сонечок»,
- «Кольє для снігової баби»,
- «Мільйон від Діда Мороза»,
- «Богдан - Зиновій Хмельницький»,
- «Не наїзджай на Діда Мороза»,
- «Владика Андрей»,
- «Донечка моя»,
- «Почати спочатку»,
- «Тато напрокат»,
- «Гарні хлопці»,
- «Загадай бажання»,
- «Мудаки. Арабески»,
- «Акула»,
- «Лабіринти брехні»,
- «При загадкових обставинах»,
- «Територія краси»,
- «Спокута»,
- «Лист очікування»,
- «Жіночий лікар-2»,
- «Криве дзеркало душі»,
- «Метелики»,
- «Камінний гість»,
- «Нюхач»,
- «Трубач»,
- «Пограбування по-жіночому»,
- «Останній москаль»,
- «Казка старого мельника»,
- «Особистий інтерес»,
- «Офіцерські дружини»,
- «Таємний щоденник Симона Петлюри»,
- «Брама»,
- «Дві матері»,
- «Подорожники»,
- «Мої думки тихі».
Ірма Вітовська–Ванца також була ведучою на телепроєктах:
- «Шлюбні ігри» на каналі ICTV;
- «Народна Зірка» на ТРК «Україна»;
- «Мій малюк зможе» та «Маленькі гіганти» на каналі 1+1.
- Брала участь у проєкті «Шоумастгоон» на Новому каналі.
Громадянська позиція акторки
У 2004 році Ірма Вітовська підтримувала Помаранчеву революцію та голосувала за Віктора Ющенка.
У 2012 році була учасницею та активісткою «Мовного майдану».
У 2013—2014 роках – активістка «Революції гідності».
Після російської збройної агресії проти України Ірма Вітовська відмовилася від співпраці з російськими кіновиробниками: «Війна – це не дружба між народами. Не ми взяли Ростов чи Воронеж… У митців має бути свідома громадянська позиція. Афіші російських артистів на місці розстрілу наших хлопців мене принижують».
У червні 2018 року акторка записала відеозвернення на підтримку ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.
До слова, на запитання щодо планів на «після війни» Ірма Вітовська відповіла в інтерв'ю «Главкому» так: «Немає ніяких планів. Якщо доживемо до перемоги, будемо спочатку багато спати. А потім – багато плакати. Такого от «вау, яка радість!» не буде… Тому що накриє ціна того, що ми вижили. І відчуття сорому перед тими, хто не вижив. І це, я вам скажу, дуже правильне і боже відчуття. Буде жах через втрату тих, хто до не дійшов. І водночас – потреба жити і за себе, і за них. Отак буде по війні…».
Поза акторством у Ірми Вітовської є волонтерство та благодійництво. На початку війни вона допомагала виїжджати до Європи вимушеним переселенцям та отримувати там прихисток. Завдяки її зусиллям багато жінок і дітей знайшли домівки за кордоном.
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