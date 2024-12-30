Ірмі Вітовській – 50. Найцікавіше з біографії відомої акторки

З 1998 року Вітовська працює у Молодому театрі, де грає і по сьогодні

Ірма Вітовська – дворазова лауреатка національної премії з кіномистецтва «Золота дзиґа» та два роки поспіль визнана найкращою акторкою національної премії від кінокритиків «Кіноколо»

Сьогодні, 30 грудня, 50-річний ювілей святкує відома українська акторка театру та кіно, продюсерка, громадська діячка та благодійниця, заслужена артистка України Ірма Вітовська-Ванца.

Ірма Вітовська – дворазова лауреатка національної премії з кіномистецтва «Золота дзиґа» (найкращій акторці 2019 та 2020 років) та два роки поспіль визнана найкращою акторкою національної премії від кінокритиків «Кіноколо» (найкраща акторка 2018 року – за головну роль у фільмі «Брама» та 2019 року – «Мої думки тихі»).

Акторка є володаркою двох національних премій «Телетріумф». Лауреатка театральної премії «Київська пектораль». Володарка «Золотого Дюку» на Одеському міжнародному кінофестивалі 2019 року за найкращу акторську роботу у фільмі «Мої думки тихі» режисера Антоніо Лукіча.

Ірма Вітовська стала першою лауреаткою Премії Women in Arts від HeForShe в категорії «Театр та кіно», створеною ООН та Українським інститутом. 2020 року стала лауреаткою преміії «Київ» їм. Івана Миколайчука за вагомий внесок у розвиток українського кіномистецтва

Біографія Ірми Вітовської

Ірина Вітовська народилася 30 грудня 1974 року в Івано-Франківську. Коріння батька походить із села Медуха Галицького району Івано-Франківської області. Прадід по материнській лінії – росіянин, а його дружина – латишка.

В юності мріяла стати археологинею, кілька років поспіль намагалася вступити до Прикарпатського інституту ім. Стефаника. Відвідувала театральний гурток при Палаці піонерів в Івано-Франківську.

1998 року закінчила Львівський державний музичний інститут за спеціальністю «Акторка драматичного театру», курс народного артиста України Богдана Козака.

З 1999 по 2016 рік була у шлюбі з Володимиром Кокотуновим, актором Молодого театру. 29 березня 2011 року народила сина Ореста.

8 квітня 2016 року одружилася з Віталієм Ванцою з Борислава Львівської області.

«Вважаю, що я щаслива. Здорова, руки-ноги на місці – що ще треба? Щоб бути щасливим, треба жити у гармонії з собою. Навіть коли настає депресія, треба їй віддаватися» – на запитання «Що для вас щастя?».

Кар'єра акторки

З 1998 року Вітовська працює у Молодому театрі, де грає і по сьогодні фото: theukrainians.org

З 1998 року Вітовська працює у Молодому театрі, де грає і по сьогодні.

У 2015 році була тренеркою в шоу «Маленькі гіганти» на «1+1». На каналі ICTV вела проєкти «Народна зірка», «Шлюбні ігри». Ірма Вітовська брала участь у вокальному шоу «Народна зірка» на каналі «Україна».

За виконання ролі баби Прісі у виставі «Сталкери» (режисер Стас Жирков) Вітовська стала володаркою театральної премії «Київська пектораль» у 2016 році.

Акторка також стала лавреаткою національної премії «Благодійна Україна» за проєкт «Оскар і рожева пані» (реж. Р. Держипільський), де виконала головну роль, а також ініціаторка та креативна продюсерка проєкту, що покликаний на допомогу розвитку системи дитячої паліативної допомоги в Україні. Проєкт отримав благословення Ради Церков України та став володарем Гран-прі «Київська Пектораль» (2016). Проєкт є першим лавреатом премії «Дзеркало сцени» від газети «Дзеркало тижня» (2016).

Ірма Вітовська створила образ Гертруди в проєкті Ростислава Держипільського «Hamlet», що став лавреатом національної театральної премії «Гра» 2018 р.

На арені Національного цирку, в співпраці з «Диким театром» та продюсерською групою, у яку вона входила, втілила проєкт «Афродизіак» (режисер Максим Голенко), який за сім вистав (один сезон) подивилось понад 14 тис. глядачів, що стало рекордом в театральній галузі.

У фільмі «Брама» Ірма Вітовська знову виконала роль баби Прісі – 86-літньої мешканки зони відчуження, за що яку отримала премії «Кіноколо» (2018) і «Золота дзиґа» (2019). Це перший випадок в Україні, коли один і той же актор утілює той самий образ у різних трактуваннях матеріалу двох різних режисерів та в різних напрямках, як-то кіно й театр, а також отримує найвищі нагороди за свої роботи.

За роль матері головного героя Галини Ротт у фільмі «Мої думки тихі» (реж. Антоніо Лукіч), який вийшов у 2020 році, акторка отримала визнання аудиторії і критики, а також першу в кар'єрі премію «Золотий Дюк» Одеського міжнародного кінофестивалю в категорії «Найкраща акторська робота», другу нагороду «Кіноколо» та другу «Золоту дзиґу». Стрічка також отримала «Кришталевий глобус» на 54-му міжнародному кінофестивалі класу А в Карлових Варах, перемігши в категорії «Приз глядацьких симпатій», і нагороджена «FIPRESCI» на ОМКФ.

Вітовська під час проведення днів українського кіно у Франції, грудень 2021 року фото: Les journées du cinéma ukrainien, Facebook

У 2020 році відбулася прем'єра фільму «Казка старого мельника», де Вітовська зіграла Параску Забрьоху. За цю роль акторка була номінована на «Золоту дзиґу» в категорії «Найкраща акторка другого плану». Вона написала звернення до кіноакадеміків, у якому натякала на те, що цього року нагороду заслуговують інші номінантки.

Ірма Вітовська у ролі Параски у фільмі «Казка Старого Мельника»

Стрічки, в яких зіграла Ірма Вітовська-Ванца:

«Нескорений»,

«Залізна сотня»,

«Між першою і другою»,

«Дідусь моєї мрії»,

«Леся + Рома» (телесеріал),

«Янгол - охоронець»,

«Жіночі сльози»,

«Битви сонечок»,

«Кольє для снігової баби»,

«Мільйон від Діда Мороза»,

«Богдан - Зиновій Хмельницький»,

«Не наїзджай на Діда Мороза»,

«Владика Андрей»,

«Донечка моя»,

«Почати спочатку»,

«Тато напрокат»,

«Гарні хлопці»,

«Загадай бажання»,

«Мудаки. Арабески»,

«Акула»,

«Лабіринти брехні»,

«При загадкових обставинах»,

«Територія краси»,

«Спокута»,

«Лист очікування»,

«Жіночий лікар-2»,

«Криве дзеркало душі»,

«Метелики»,

«Камінний гість»,

«Нюхач»,

«Трубач»,

«Пограбування по-жіночому»,

«Останній москаль»,

«Казка старого мельника»,

«Особистий інтерес»,

«Офіцерські дружини»,

«Таємний щоденник Симона Петлюри»,

«Брама»,

«Дві матері»,

«Подорожники»,

«Мої думки тихі».

Ірма Вітовська–Ванца також була ведучою на телепроєктах:

«Шлюбні ігри» на каналі ICTV;

«Народна Зірка» на ТРК «Україна»;

«Мій малюк зможе» та «Маленькі гіганти» на каналі 1+1.

Брала участь у проєкті «Шоумастгоон» на Новому каналі.

Громадянська позиція акторки

фото: сторінка фільму «Мої думки тихі» у Facebook

У 2004 році Ірма Вітовська підтримувала Помаранчеву революцію та голосувала за Віктора Ющенка.

У 2012 році була учасницею та активісткою «Мовного майдану».

У 2013—2014 роках – активістка «Революції гідності».

Після російської збройної агресії проти України Ірма Вітовська відмовилася від співпраці з російськими кіновиробниками: «Війна – це не дружба між народами. Не ми взяли Ростов чи Воронеж… У митців має бути свідома громадянська позиція. Афіші російських артистів на місці розстрілу наших хлопців мене принижують».

У червні 2018 року акторка записала відеозвернення на підтримку ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

До слова, на запитання щодо планів на «після війни» Ірма Вітовська відповіла в інтерв'ю «Главкому» так: «Немає ніяких планів. Якщо доживемо до перемоги, будемо спочатку багато спати. А потім – багато плакати. Такого от «вау, яка радість!» не буде… Тому що накриє ціна того, що ми вижили. І відчуття сорому перед тими, хто не вижив. І це, я вам скажу, дуже правильне і боже відчуття. Буде жах через втрату тих, хто до не дійшов. І водночас – потреба жити і за себе, і за них. Отак буде по війні…».

Поза акторством у Ірми Вітовської є волонтерство та благодійництво. На початку війни вона допомагала виїжджати до Європи вимушеним переселенцям та отримувати там прихисток. Завдяки її зусиллям багато жінок і дітей знайшли домівки за кордоном.