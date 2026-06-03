«Дуже страшне кіно» повертається. Кінопрем'єри тижня

Одна найуспішніших кінопародій, яку пам’ятає ціле покоління глядачів, отримала продовження через 26 років після першої прем’єри

Цього тижня в кінопрокат вийшли п'ять фільмів. Особлива увага прикута до комедійної стрічки «Дуже страшне кіно». Перша частина вийшла ще у 2000 році, а до роботи над новою стрічкою повернулась оригінальна команда та сценаристи. Також на великих екранах глядачі зможуть побачити супергеройський фільм «Володарі Всесвіту» з бюджетом у $200 млн та Ніколасом Галіциним в головній ролі та американо-британський кримінальний бойовик «Брудні гроші» режисера Ґая Річі.

«Главком» детально розказує про ці та інші кіноновинки 4 червня 2026 року.

Дуже страшне кіно

Країна: США

США Режисер: Майкл Тіддес

Майкл Тіддес Актори: Анна Феріс, Реджина Голл, Марлон Веянс, Шон Веянс, Локлін Манро, Кріс Елліотт, Джон Абрагамс, Дейв Шерідан

Дуже страшне кіно. Офіційний трейлер

«Дуже страшне кіно» – повернення однієї з найуспішніших пародійних франшиз XXI століття, яка фактично визначила жанр кінопародії для цілого покоління глядачів. Нову частину зняв Майкл Тіддес, а головною подією для фанатів стало повернення оригінальної команди. Вперше за багато років до франшизи також повернулися брати Веянси (Марлон Веянс, Шон Веянс і Кінен Айворі Веянс) як сценаристи та продюсери, що стало однією з головних причин ажіотажу навколо проєкту.

Новий фільм виходить через 26 років після оригіналу. За сюжетом Сінді Кемпбелл, Бренда Мікс, Рей Вілкінс і Шорті Мікс знову опиняються в центрі кривавого хаосу, де об'єктами пародії стають сучасні горори, рімейки, «спадкові сиквели», стримінгові хіти та популярна культура загалом. Автори обіцяли, що цього разу під прицілом опиняться не лише фільми жахів, а й явища на кшталт штучного інтелекту, соцмереж, OnlyFans, культури скасування та інших трендів останніх років.

Історія франшизи сама по собі давно стала голлівудською легендою. Перше «Дуже страшне кіно» вийшло у 2000 році під керівництвом братів Веянсів і стало сенсацією прокату. При бюджеті $19 млн стрічка зібрала близько $278 млн у світовому прокаті, ставши однією з найкасовіших кінопародій усіх часів. Через рік вийшло «Дуже страшне кіно 2», яке мало вже значно більший бюджет – $45 млн. У прокаті стрічка заробила близько $141 млн. Після цього між Веянсами та студією виник конфлікт, і франшиза продовжилася без них.

Третя частина 2003 року отримала бюджет $48 млн і зібрала близько $220 мл у світі. Згодом вийшли четверта та п'ята частини, однак саме відсутність братів Веянсів багато фанатів вважали причиною поступового занепаду серії. Особливо критично була сприйнята п'ята частина 2013 року, після якої франшиза зникла з кінотеатрів більш ніж на десятиліття.

Тому новий фільм позиціонується не просто як черговий сиквел, а як повернення до витоків. Марлон Веянс під час промокампанії неодноразово говорив, що автори хотіли знову зробити стрічку «зухвалою, безстрашною і по-справжньому смішною», як це було на початку 2000-х. Він наголошував, що сучасна попкультура буквально створена для пародії, а тому матеріалу для жартів сьогодні навіть більше, ніж двадцять років тому.

Акторка Анна Феріс зізнавалася, що повернення до ролі Сінді Кемпбелл стало для неї несподіванкою. У своїх інтерв'ю вона розповіла, що була шокована пропозицією повернутися до франшизи й сприйняла її як особливий момент у кар'єрі. За її словами, возз'єднання з Реджиною Голл і братами Веянсами виявилося дуже емоційним досвідом. Адже саме ці фільми свого часу зробили її світовою зіркою. Реджина Голл та Анна Феріс у спільній заяві жартували, що не можуть дочекатися нагоди знову оживити Бренду та Сінді й возз'єднатися з Веянсами – «трьома чоловіками, за яких вони буквально готові померти ще раз».

Зйомки фільму проходили в Атланті. Офіційно бюджет проєкту «Дуже страшне кіно» продюсери не оприлюднювали. Студії Miramax і Paramount не називали жодних цифр.

Брудні гроші

Країна: США, Велика Британія

США, Велика Британія Режисер: Ґай Річі

Ґай Річі Актори: Джейк Джилленгол, Генрі Кавілл, Ейса Ґонсалес, Розамунд Пайк, Фішер Стівенс, Карлос Бардем

Брудні гроші. Офіційний трейлер

Кримінальний бойовик «Брудні гроші» режисера Ґая Річі об'єднала одразу кількох великих зірок сучасного кіно – Джейка Джилленгола, Генрі Кавілла, Ейсу Ґонсалес, Розамунд Пайк, Фішера Стівенса та Карлоса Бардема. Для Річі це черговий проєкт у його улюбленій стихії – світі великих грошей, міжнародної злочинності, подвійних ігор та героїв, які постійно перебувають у так званій «сірій зоні» між законом і криміналом. Сюжет розгортається навколо команди елітних оперативників, які звикли працювати там, де офіційні структури безсилі. Коли впливовий злочинець привласнює мільярд доларів, група отримує завдання повернути гроші власникам. Те, що спочатку виглядає як складна, але контрольована операція, швидко перетворюється на смертельно небезпечну гру, де кожен крок може коштувати життя.

Особливістю фільму стала співпраця Річі з акторами, з якими він уже працював раніше. Джейк Джилленгол до цього зіграв головну роль у бойовику «Перекладач». Генрі Кавілл успішно співпрацював із режисером у стрічках «Агенти А.Н.К.Л.» та «Міністерство неджентльменських справ». Актор відзначав, що його привабила можливість знову попрацювати з Річі та зіграти персонажа, який не є класичним позитивним героєм. Сам Річі під час промокампанії фільму «Брудні гроші» наголошував, що хотів створити історію про людей, які працюють поза рамками традиційних правил і для яких мораль завжди залежить від обставин.

Окрему увагу критики звернули на персонажа акторки Ейси Ґонсалес. Її героїня запускає операцію з повернення викрадених коштів і часто приймає ключові рішення. Рецензенти відзначали, що Ґонсалес отримала одну з найсильніших ролей у своїй кар'єрі. Знімали фільм ще у 2023 році. Виробництво проходило у кількох країнах, а Річі вкотре використав свій фірмовий стиль – швидкий монтаж, іронічні діалоги, паралельні сюжетні лінії та складні кримінальні схеми. Оператором виступив Ед Вайлд, який раніше працював над «Міністерством неджентльменських справ». Музику написав постійний композитор режисера, Крістофер Бенстед.

Володарі Всесвіту

Країна: США

США Режисер: Тревіс Найт

Тревіс Найт Актори: Ніколас Галіцин, Каміла Мендес, Ідріс Ельба, Джаред Лето, Елісон Брі, Морена Баккарін

відео - https://www.youtube.com/watch?v=ti_SLJZbueA

«Володарі Всесвіту» – один із наймасштабніших голлівудських фентезійних проєктів 2026 року, який повертає на великі екрани легендарного Гі-Мена (He-Man) та героїв планети Етернія. Режисером стрічки виступив Тревіс Найт, відомий за фільмами «Бамблбі» та «Кубо і легенда самурая». Стрічка «Володарі Всесвіту» стала другою повнометражною ігровою екранізацією франшизи після культової, хоча й комерційно невдалої стрічки 1987 року з титулованим актором Дольфом Лундгреном. Для кількох поколінь глядачів Гі-Мен став таким самим символом дитинства, як Трансформери чи Черепашки-ніндзя. У Голлівуді понад 15 років намагалися перезапустити франшизу. Проєкт постійно переходив від однієї студії до іншої, поки його не взяла під контроль Amazon MGM Studios.

Сюжет розповідає про принца Адама, якого ще дитиною відправили на Землю під час війни на Етернії. Через багато років він живе звичайним життям, майже не пам'ятаючи свого походження. Однак повернення легендарного Меча Сили змушує героя повернутися додому. Там він дізнається, що його рідний світ уже багато років перебуває під владою Скелетора – одного з найвідоміших лиходіїв в історії попкультури. Щоб урятувати королівство, Адам має прийняти свою долю та перетворитися на Гі-Мена – «наймогутнішу людину у Всесвіті».

Ніколас Галіцин, який зіграв Адама і Гі-Мена, пройшов серйозну фізичну підготовку для ролі. Під час промотуру британський актор розповідав, що працював із тренерами багато місяців, аби відповідати образу героя, який для мільйонів фанатів є буквально втіленням сили та мужності. Водночас автори прагнули показати Адама не просто супергероєм, а людиною, яка сумнівається у собі та лише вчиться приймати власне призначення.

Головним антагоністом став Скелетор у виконанні актора, фронтмена гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето. За словами режисера Тревіса Найта, команда намагалася зробити персонажа не карикатурним лиходієм, а справжньою загрозою для Етернії. Сам Лето говорив, що надихався класичними образами фентезійних тиранів, але водночас хотів зберегти впізнавану ексцентричність героя, яку пам'ятають фанати мультсеріалу.

Під час промокампанії Найт не приховував, що проєкт для нього особистий. Він розповідав, що в дитинстві був фанатом Гі-Мена, колекціонував фігурки, дивився мультсеріал після школи і навіть знімав власний аматорський фільм про героя на батьківську відеокамеру. Режисер називав «Володарів Всесвіту» історією про пошук себе, прийняття власної ідентичності та збереження дитячого відчуття дива навіть у дорослому віці. Особливо він згадував день зйомок сцени першого перетворення Адама на Гі-Мена, зізнаючись, що ледь стримував емоції.

Бюджет фільму «Володарі Всесвіту» став одним із найбільших серед релізів року. Виробництво обійшлось в суму до $200 млн. Значна частина коштів пішла на створення світу Етернії, костюмів, спецефектів та масштабних бойових сцен. Новий фільм часто порівнюють зі стрічкою «Володарі Всесвіту» 1987 року, де головну роль виконав Дольф Лундгрен. Той фільм мав бюджет $22 млн, але зібрав лише $17 млн. Що цікаво, Лундгрен отримав невелике камео в новій версії як своєрідну данину поваги історії франшизи. Актора можна побачити у стрічці «Володарі Всесвіту» декілька хвилин.

Книга пустелі

Країна: Франція

Франція Режисери: Жиль де Метр

Жиль де Метр Актори: Наель Тран, Кев Адамс, Неж де Метр, Адріан Ґрадзіель, Сайрі Сальма, Брайс Бекстер

Книга пустелі. Офіційний трейлер

«Книга пустелі» – новий пригодницький сімейний фільм французького режисера Жиля де Метра, який продовжує розвивати тему особливого зв'язку між людиною та дикою природою. Саме де Метр свого часу здобув міжнародну популярність завдяки стрічкам «Міа та білий лев» і «Елла та чорний ягуар», де головними героями ставали діти, які знаходили спільну мову з дикими тваринами. У «Книзі пустелі» режисер знову звертається до цієї тематики, але цього разу переносить глядачів у суворий і водночас захопливий світ пустелі.

У центрі історії – хлопчик Самі, роль якого виконав молодий актор Наель Тран. Він опиняється далеко від дому та вирушає у небезпечну подорож через безкраї піски. Під час мандрівки герой знаходить стародавню книгу, що містить знання про природу, людей і давні таємниці пустелі. Разом із новими друзями Самі намагається розгадати загадку книги, водночас рятуючись від тих, хто прагне використати її силу у власних цілях. Одну з ключових дорослих ролей виконав Кев Адамс – один із найпопулярніших французьких комедійних акторів останніх років. Його персонаж стає наставником для головного героя та допомагає йому пройти шлях дорослішання.

Знімальна група працювала в пустельних регіонах Північної Африки. Жиль де Метр неодноразово наголошував, що для нього важливо, аби глядач відчував справжній масштаб природи, а не її цифрову імітацію. Саме тому значну частину сцен знімали на натурі серед дюн, скельних масивів та оазисів. Під час промокампанії режисер розповідав, що хотів створити сучасну пригодницьку казку в дусі класичних сімейних фільмів, які надихали його в дитинстві. За словами Де Метра, «Книга пустелі» – це історія не лише про пригоди, а й про відповідальність людини перед природою та про пошук власного місця у світі.

Містична істота

Країна: Індонезія

Індонезія Режисер: Діан Суну Прастово

Діан Суну Прастово Актори: Хаїко ван дер Векен, Кевін Арділлова, Алі Фікрі, Улан Гурітно, Доні Дамара, Агнес Наомі

Містична істота. Офіційний трейлер

Індонезійський надприродний горор «Містична істота» режисера Діана Суну Прастово в оригіналі має назву Ketindihan. Фільм поєднує психологічний жах, містику та сімейну драму, використовуючи один із найвідоміших страхів, знайомих багатьом людям у різних культурах, – феномен сонного паралічу. В Індонезії його часто пояснюють не лише медичними причинами, а й втручанням потойбічних сил. Саме на цьому перетині реальності та народних вірувань і побудована історія.

Головна героїня – талановита тенісистка Танія, роль якої виконала Хаїко ван дер Векен. Дівчина живе під постійним тиском батька Бені, який мріє бачити доньку олімпійською чемпіонкою. Водночас її родина переживає кризу, а стосунки з хлопцем Кокі стають дедалі токсичнішими. У момент емоційного виснаження Танія разом із друзями викликає містичну сутність на ім'я Беуно – джина з місцевих легенд, який переслідує людей уві сні. Після цього її життя перетворюється на кошмар: дівчину починають мучити напади сонного паралічу, моторошні видіння та незрозумілі смерті навколо неї.

Продюсер Четан Самтані наголошував під час промокампанії, що автори хотіли показати не лише надприродний жах, а й внутрішні конфлікти героїв. Йдеться про теми самотності, дружби та сімейних травм. За його словами, історія має викликати не лише страх, а й емоційне співпереживання. Знімальна команда прагнула зробити монстра Беуно максимально незабутнім. Акторка Луана Дутра, яка виконувала одну з наймоторошніших ролей у стрічці, розповідала, що для створення її образу гримери працювали по шість годин перед зйомками окремих сцен.

Фільм вийшов в Індонезії у січні 2025 року та пізніше з'явився на Netflix, завдяки чому привернув увагу міжнародної аудиторії. Критики відзначали, що стрічка вдало поєднує традиційний азійський фольклор із сучасними психологічними темами – тиском батьків, токсичними стосунками та тривожністю молодого покоління. Зараз горор «Містична істота» можна побачити на великих екранах в українських кінотеатрах.